Legendos atsisveikinimas: Valentino Rossi baigė paskutines karjeros „MotoGP“ lenktynes

Pusę lenktynių pirmavo iš „pole“ pozicijos startavęs ispanas Jorge Martinas („Ducati“), bet likus 12 ratų jį aplenkė italas Francesco Bagnaia („Ducati“). Italas pirmą vietą taip ir išlaikė iki finišo, J.Martinas atvažiavo antras, o idealią dieną „Ducati“ užbaigė australas Jackas Milleris, finišavęs trečias.

V.Rossi paskutines karjeros lenktynes baigė 10-as. Sunkiame 2021 m. sezone italui tai buvo vienas geriausių rezultatų. Iš karto po finišo V.Rossi pagarbą atidavė visi kiti čempionato dalyviai.

Per karjerą italas pasiekė ne vieną visų laikų „MotoGP“ rekordą. Jis startavo daugiausiai lenktynių (371), šventė daugiausiai pergalių (89), daugiausiai kartų lipo ant podiumo (199), surinko daugiausiai taškų (5409), daugiausiai kartų baigė lenktynes taškų zonoje (324), daugiausiai kartų nuvažiavo greičiausius lenktynių ratus (76).

V.Rossi 7 kartus tapo „MotoGP“ pasaulio čempionu ir atsiliko tik nuo tautiečio Giacomo Agostini (8).

These scenes will never be forgotten 🥺@ValeYellow46's legendary career may never be topped! 🔝#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/l4tZMQaLu9