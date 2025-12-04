Legendinis treneris: „Djokovičius atsisakė milijonų dėl savo principų – toks elgesys teniso pasaulyje itin retas“

„Aš atsisakiau daugybės pelningų pasiūlymų, nes negaliu reprezentuoti tų prekės ženklų, kurie neatitinka mano vertybių“, – sakė N. Djokovičius.
Tai paliko įspūdį P. Mouratoglou.
„Ironiška tai, kad metų metus žmonės Novaką vadino apsimetėliu, nors realybė tokia, kad jis turbūt yra nuoširdžiausias ir „tikriausias“ žmogus visame ATP ture. Novakas laikosi savo principų ir neatsisakys jų už jokius pinigus. Daugybė žmonių nesupranta, kokia reta ši savybė. Pats gerai žinau, kiek daug rėmėjų pasiūlymų jis atmetė, nes nepasitikėjo jam siūlytu produktu, nes kompanijos vertybės prieštaravo jo įsitikinimams ir pan. Buvo atvejis, kai jis atsisakė sutarties su kompiuterinių žaidimų kūrėjais, nes jam pasirodė, kad tie žaidimai netinkami vaikams.
Taip, jūs galite aiškinti, kad Novakas ir taip turi daug pinigų, todėl jam lengva atsisakyti papildomų milijonų, tačiau aš laikausi kitos nuomonės. Tie, kas yra turtingi, įprastai trokšta dar daugiau pinigų. Net ir tie žaidėjai, kurie uždirba panašias sumas, neatsisako rėmėjų pasiūlymų vien dėl asmeninių įsitikinimų. Supraskite, kad tenise po ilgų treniruočių metų tu gali turėti gal tik 10-15 metų „langą“, per kurį turi užsidirbti visam gyvenimui. Visa tai įrodo, kad Novakas – kitoks. Jam pinigai nėra prioritetas“, – tikino buvęs S. Williams, Stefano Tsitsipo, Holgerio Rune, Grigoro Dimitrovo, Simonos Halep, Naomi Osakos ir kitų žvaigždžių treneris.
