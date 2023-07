Legendinis Nyderlandų vartininkas buvo skubiai išgabentas į ligoninę

Pranešama, kad 52 metų E. van der Sarui į smegenis išsiliejo kraujas, kai šis su šeima atostogavo vienoje iš Kroatijos salų. Vyras sraigtasparniu buvo skubiai nugabentas į ligoninę.

Priduriama, kad jo būklė šiuo metu yra stabili.

Buvęs vartininkas E. van der Saras per savo karjerą yra atstovaęs „Ajax“, Turino „Juventus“, „Fulham“ ir „Manchester United“ klubams.

Pastaraisiais metais jis dirbo „Ajax“ klubo generaliniu direktoriumi, bet pasibaigus sezonui iš šių pareigų pasitraukė.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9