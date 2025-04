Legendinis kovotojas ir bokso šlovės muziejaus narys Timothy Bradley apie Stanionio ir Enniso kovą: „Kai turi tokių stilių kovotojus, devynis kartus iš dešimties gauni būtent tokį pasirodymą“

Kokią užtikrintą pergalę iškovojo J. Ennisas nei kiek nenustebino buvusio pusvidutinio svorio kategorijos čempiono, triskart su legendiniu Manny Pacquiao kovojusiu ir į Tarptautinį bokso šlovės muziejų įtraukto Timothy Bradley.

„Stiliai lemia kovas, – „BoxingScene“ sakė T. Bradley. – Kai turi tokį boksuojantį smūgiuotoją kaip „Bootsas“, kuris turi visus pranašumus – rankų ilgį, sudėjimą, smūgių greitį, kojų greitį – ir kai kovoji prieš vienpusišką varžovą, kuris tiesiog eina į priekį, devynis kartus iš dešimties gauni būtent tokį pasirodymą.“

Nors E. Stanionis turėjo geriausią kovinį bagažą iš visų iki tol su J. Ennisu kovojusių varžovų, „Bootsas“ įrodė, kad T. Bradley buvo teisus.

J. Ennisas aplenkė E. Stanionį pagal pataikytus smūgius kiekviename raunde – visuose raunduose jis pataikė dvigubai daugiau akcentuotų smūgių, išskyrus vieną raundą.

„Bootsas“ buvo tekmės būsenoje, – sakė T. Bradley. – Kai patenki į tą būseną, su kiekvienu kovotoju vyksta skirtingi dalykai. Viskas tampa harmoniška, kiekvienas tavo judesys būna tobulas. Tobulas laikas. Viskas atrodo teisinga, viskas jaučiasi gerai. Tu matai viską, kas ateina. Tai beveik kaip transo būsena, kurioje viskas sulėtėja.“

T. Bradley nuo pat pradžių buvo įsitikinęs, kad būtent taip ir bus – jis tiesiogiai transliavo savo reakciją „YouTube“ kanale ir po kovos sušuko: „Sakiau jums!“

„Jis padarė, kad viskas atrodytų lengva, – sakė T. Bradley. – Aš žinojau, kad jis atrodys įspūdingai. Ir žinojau, kad po to visi kalbės: „O, Dieve, „Bootsas“ yra toks ir anoks!“ Jei „Bootsas“ nebūtų to padaręs, tada visi sakytų, kad jis – perdėtas burbulas. „Bootsas“ turi per daug įgūdžių ir per daug savybių, kad nepadarytų to, ką padarė šeštadienio vakarą.“

Nors E. Stanionis pataikė kelis tvirtus smūgius, jam pritrūko, kad galėtų tikrai bausti J. Ennisą. Viena iš priežasčių, anot T. Bradley, yra jo aukšta gynybinė stovėsena.

„Jis susisuka į aukštą gynybą. Jis naudoja tik vieną gynybos formą, – aiškino T. Bradley. – „Bootsas“ parodė viską, kaip ją išardyti. Apeiti aplink, smūgiuoti per tarpą, smūgiuoti iš apačios. Jis atskleidė tą aukštą E. Stanionio gynybą.“

E. Stanionis nuolat eina į priekį, sukurdamas spaudimą, bet dėl to tampa lengvu taikiniu.

„Kiekvieną kartą, kai Eimantas mesdavo dešinį smūgį, jis persiversdavo į priekį. „Bootsas“, būdamas kairiarankio stovėsenoje, tiesiog žengdavo pusžingsnį atgal ir smūgiuodavo jam į smakrą, – pastebėjo T. Bradley. – „Bootsas žinojo, kad jį sustabdys. Jis turi per daug įgūdžių kovotojui kaip Eimantas. Daug žmonių sakė: „Bet gi, Timai, Eimantas yra čempionas.“ Aš sakau: „Suprantu. Bet čia yra lygiai.“

Nors J. Ennisas suvienijo du diržus ir įtvirtino savo statusą kaip geriausio pasaulio pusvidutinio svorio kovotojo, jo tolimesnis kelias dar nėra visiškai aiškus. Akivaizdžiausias žingsnis – susikauti su kitais titulų savininkais: Mario Barriosu (WBC) arba Brianu Normanu jaunesniuoju (WBO), tačiau J. Ennisas – didelio sudėjimo, 180 cm ūgio pusvidutinio svorio kovotojas, todėl gali būti, kad jis šioje kategorijoje neužsibus. Tuo metu perpildyta pirmojo vidutinio svorio kategorija siūlo potencialą didesnėms kovoms.

„Visi nerimavo dėl svorio, – sakė T. Bradley. – Ennisas, atsistojęs ant svarstyklių, atrodė labai išsekęs. Nežinau, kiek ilgai jis dar galės laikytis šiame svoryje. Bet sutartyje nebuvo jokios rehidratacijos sąlygos, ir manau, kad tai jam padėjo.“

IBF, kurios diržą J. Ennisas iškovojo pirmiausiai, reikalauja antrojo svėrimo tą pačią dieną kaip ir kova, tačiau ši taisyklė netaikoma diržų suvienijimo kovoms.

J. Ennisas ringe vis dar daro klaidų dėl įpročių. Jis geba išsisukinėti, išvengti smūgių, bet kartais lieka per ilgai „kišenėje“ arba visiškai pamiršta gynybą ieškodamas atviros kovos, dėl ko gauna per daug švarių smūgių, kurių neturėtų priimti elitinio lygio kovotojas.

„Bootsas“ daro daug dalykų, kurių neturėtų daryti, bet jam tai pavyksta dėl atletiškumo. Dėl refleksų. Dėl sudėjimo. Ir dėl to jis dažnai gauna smūgių“, – aiškino T. Bradley.

J. Ennisas ištaisytų tas klaidas, jo potencialas pakiltų dar aukščiau. T. Bradley teigia, kad J. Ennisas ir Teofimo Lopezas yra atletiškiausi dabartinio bokso kovotojai.

„Aš visada gerai galvojau apie „Bootsą“. Net kai visi jį kritikavo, aš vis tiek tikėjau juo, – sakė T. Bradley. – Jis turi ypatingas dovanas. Kai kurie kovotojai gimsta su greičiu, kiti – su jėga, kaip Deontay’us Wilderis. Bet jis nemoka boksuotis, nes pradėjo vėlai ir buvo blogai mokomas. Bet labai retai gauni kovotoją, kuris turi viską.“

Dabar T. Bradley norėtų pamatyti jo susitikimą su B. Normanu.

„Ennisas per dažnai gauna kairį kablį ir tai reikia taisyti. Nes jeigu jis atsidurs ringe su tokiu kaip Normanas, kuris moka smūgiuoti kairiuoju kabliu, moka jį laiku paleisti, turi greitą kablį – „Bootsas“ gali turėt rimtų problemų, nes Normanas – stiprus smūgiuotojas. Ir vėl – stiliai.“

Kalbant apie didžiąją kovą, potencialų „pay-per-view“ priešininką, T. Bradley pasiūlė dar vieną vardą, kuris dar nekovojo pusvidutinio svorio kategorijoje.

„147 svaruose dabar nėra daug kovotojų. Bet pasakysiu taip – keli vyrukai keliasi į šitą svorį iš 140 svarų. Turi Deviną Haney, turi Ryaną Garcią. Man būtų įdomu pamatyti, kaip Ennisas susikauna su R. Garcia 147 svaruose. R. Garcia nevengia iššūkių. Jis nori visų stipriausių varžovų ir tikrai neprieštarautų kovoti su „Bootsu“. Jam reikia pirmiausia susitvarkyti su Rolando Romero, tada – su Haney. Bet tai galėtų būti didžiulė, milžiniška ateities superkova „Bootsui“.