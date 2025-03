Legendinis Kasparaitis leido laiką su Putiną palaikančia Rusijos ledo ritulio žvaigžde

Primename, kad Rusijos ledo ritulininkai neturi tesiės dalyvauti tarptautinėse varžybose dėl Ukrainoje pradėto karto. Visgi šie sportininkai gali rungtyniauti Nacionalinėje ledo ritulio lygoje (NHL), kurioje žaidžia ir Rusijos ledo ritulio žvaigždė A. Ovečkinas.

„Washington Capitals“ komandoje rungtyniaujantis rusas neseniai buvo nuvykęs į Majamį, kur susitiko su buvusiu NHL žaidėju Dariumi Kasparaičiu.

A. Ovečkinas pasidalijo ir vaizdo įrašu ir rašė: „Pertraukos laikotarpiu treniruojuosi su savo geru draugu Kasparaičiu“.

