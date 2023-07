Legendinė sportininkė Isinbajeva viešai save atskyrė nuo Rusijos: tautiečiai apkaltino išdavyste

Kiek anksčiau Ispanijos spaudoje buvo teigiama, kad sportininkė gyvena Tenerifėje po to, kai 2016 m. baigė karjerą. Ispanijos žurnalistų teigimu, J. Isinbajeva Tenerifėje gyvena „prabangiame komplekse“ salos pietuose. Be viso to, leidinys ypatingą dėmesį skyrė dviem faktams iš lengvaatletės biografijos: jos kariniam majoro laipsniui ir priklausymui partijai „Vieningoji Rusija“.

Po publikacijų žiniasklaidoje J. Isinbajeva pateikė išsamų atsakymą. Sportininkė pažymėjo, kad retai reaguoja į kokias nors naujienas ar straipsnius, tačiau šioje situacijoje nusprendė sudėti taškus ant i.

Išsamiai išvardijusi savo sporto pasiekimus, ji ėmė atsakinėti į straipsnio klausimus. Ji teigė, kad su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis ją sieja tik nominalūs ryšiai ir ji nepriklauso jokioms politinėms partijoms.

„Rusijoje, kaip ir bet kurioje kitoje Europos šalyje, kiekvienas sportininkas priklauso vienam ar kitam klubui. Iki 2018 m. priklausiau CSKA ir buvau apdovanota aukštais apdovanojimais ir titulais už puikius sportinius pasiekimus. Titulai, apie kuriuos šiandien kalbama, yra vardinio pobūdžio, nes nesu ir niekada nebuvau Rusijos ginkluotųjų pajėgų narė. Kaip ir niekada nebuvau Dūmos narė ar kokios nors partijos narė", – rašė J. Isinbajeva.

Reaguodama į Ispanijos žiniasklaidos paviešintą gyvenamąją vietą, J. Isinbajeva teigė, kad yra „pasaulio žmogus“, taip dar labiau išsižadėdama ryšių su Rusija.

„Aš esu pasaulio žmogus, visada buvau ir liksiu toks! Gyvenu ten, kur dirbu, valgau tai, ką mėgstu, bendrauju su tais, kuriuos vertinu ir gerbiu. Visada tikėjau ir tikėsiu geriausiomis kiekvieno žmogaus pusėmis, net ir tų žmonių, kurie šiandien pasirengę mesti į mane akmenį vien dėl to, kad kažkas kažkur kažką pasakė, parašė ar išplatino“, – pridūrė sportininkė.

Ji taip pat pažymėjo, kad rugsėjį atnaujins darbą TOK, nes jai netaikomos jokios sankcijos, o komitetas ja neabejoja.

2015 m. J. Isinbajevai buvo suteiktas majoro laipsnis, o antpečius jai asmeniškai įteikė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu. Kaip pranešė „Rossijskaja gazeta“, sportininkė pasirašė penkerių metų sutartį su Gynybos ministerija: J. Isinbajeva buvo paskirta į karines CSKA lengvosios atletikos instruktorės pareigas.

Į tokius sportininkės pareiškimus netruko sureaguoti ir Rusijos sportininkai.

Legendinis CSKA futbolininkas Vladimiras Ponomarevas mano, kad J. Isinbajeva „išdavė“ Rusiją.

„Ją reikėtų pamiršti. Už pasiekimus sporte valdžia ją apdovanojo titulais, o ką ji daro dabar - nesuprantu. Aišku, kad visos jos sąskaitos ir turtas užsienyje, bet jie bus įšaldyti ir atimti. Tokia yra išdavystės kaina“, – interviu „R-Sport“ sakė V. Ponomarevas.