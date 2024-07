LeBronas Jamesas taps pirmuoju JAV krepšininku vyru, kuris neš vėliavą per olimpinių žaidynių atidarymą

Apie tai JAV olimpinis ir parolimpinis komitetas pranešė pirmadienį išplatinę pranešimą spaudai, tačiau tik antradienį bus paskelbta sportininkė, kuri vėliavą neš su L.Jamesu. 39-erių metų L. Jamesas yra vienas populiariausių sportininkų planetoje ir yra pirmasis krepšininkas vyras, kuriam patikėta tapti JAV vėliavnešiu.

„Neįtikėtina garbė atstovauti JAV šioje pasaulinėje arenoje, ypatingai tokią akimirką, kuri gali suvienyti visą pasaulį“, – sakė L. Jamesas.

„Vaikinui iš Akrono ši atsakomybė reiškia viską ne tik man pačiam, bet ir mano šeimai bei visiems mano gimtojo miesto vaikams, mano komandos draugams, kolegoms olimpiečiams ir daugybei žmonių visoje šalyje, turinčių didelių siekių. Sportas gali mus suvienyti ir aš didžiuojuosi galėdamas būti šio svarbaus momento dalimi“, – pridūrė jis.

Fit to lead 👑



The moment LeBron James found out he will be the first 🇺🇸 #USABMNT athlete to serve as a @TeamUSA Flag Bearer. pic.twitter.com/kEWK45BBQH