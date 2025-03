LeBronas Jamesas paskutinę sekundę išplėšė „Lakers“ pergalę

Sunkią pergalę NBA iškovojo Los Andželo „Lakers“ (44/28) komanda. JJ Redicko auklėtiniai išvykoje 120:119 (28:33, 40:22, 27:37, 25:27) įveikė Indianos „Pacers“ (42/30) ekipą.

LeBronas Jamesas paskutinę dvikovos sekundę pataisydamas komandos draugo metimą pelnė pergalingus rungtynių taškus. Per paskutinį kėlinį puolėjas įmetė 10 taškų.

LEBRON JAMES WINS IT AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/AZ2xR9zQYA