Laukia ypatingas vakaras: „Žalgiris“ pardavė visus bilietus į rungtynes su „Barcelona“

Klubas pranešė, kad išpardavė visus bilietus į ketvirtadienio Eurolygos rungtynes su Barselonos „Barcelona“. Sirgalius sudomino ne tik žalgiriečiai, bet ir Šarūnas Jasikevičius, Rokas Jokubaitis bei visas būrys Ispanijos vicečempionų žvaigždžių.

Dvikovai su Bolonijos „Virtus“ bilietų dar liko, bet įmanoma, jog per likusias valandas ir jie bus išparduoti.

It’s going to be packed in #ZalgirioArena against FC Barcelona! Let’s do the same for game against Virtus? 💚



