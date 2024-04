Laukia titanų dvikova: Mykolas Alekna sieks įtvirtinti savo pranašumą prieš pasaulio čempioną

M. Alekna pribloškė pasaulį, kai prieš kiek daugiau nei savaitę Oklahomoje pagerino seniausią iki šiol galiojusį pasaulio vyrų lengvosios atletikos rekordą – įrankį numetė 74,35 m ir pagerino ankstesnį Jurgeno Schulto rekordą (74,08 m, pasiektą 1986 m.).

Šis pasirodymas paskatino M. Aleknos iškilimą pastaraisiais metais, kai varžybose, kuriose daugiausia dominavo D. Stahlis ir Slovėnijos atstovas Kristjanas Čehas, jis tapo vienas lyderių.

Naujasis pasaulio rekordininkas dabar tikisi, kad jam pavyks pratęsti savo sėkmę ir pirmą kartą laimėti Deimantinės lygos varžybas.

„Sezono atidarymas man buvo puikus, o praėjusią savaitę pasiektas pasaulio rekordas buvo kažkas ypatingo. Nekantrauju atvykti į Europą ir mesti Stokholme. Tikiuosi, kad ten pavyks įveikti kiek daugiau nei 70 metrų“, – sakė M. Alekna.

