Latvijos rinktinėms uždrausta žaisti prieš rusus bei baltarusius

Teigiama, kad latviai tokį sprendimą priėmė norėdami solidarizuotis su Ukraina.

Latvijos olimpinis komitetas pažymėjo, jog įvestas draudimas nesutrukdys latvių startams Paryžiaus olimpiadoje. Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) į Paryžių įleis tik atskirus „neutralius“ rusų ir baltarusių sportininkus, kurie komandinėse varžybose negalės dalyvauti.

„Mes dar kartą išreiškėme solidarumą su Ukraina. Norime sustabdyti Rusijos pastangas legitimizuoti karo nusikaltimus, į pagalbą pasitelkiant sporto industriją“, – teigiama pranešime.

Ukraina iš pradžių buvo įvedusi griežtą draudimą savo sportininkams nesivaržyti su šalių agresorių atstovais. Vėliau tas draudimas buvo sušvelnintas, kai vis daugiau sporto šakų į savo varžybas įsileido „neutraliuosius“ rusus ir baltarusius.

