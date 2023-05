Latvija švenčia istorinį medalį pasaulio čempionate: pirmadienis paskelbtas nedarbo diena

Viena iš priežasčių, kodėl buvo būtina paskelbti šventinę dieną, įvardinta kaip būtinybė regionų gyventojams suteikti galimybę pasveikinti Latvijos ledo ritulio komandą Rygoje.

Primename, kad kovoje dėl trečiosios vietos latviai po pratęsimo 4:3 palaužė amerikiečius ir pirmą kartą istorijoje iškovojo pasaulio čempionato medalius.

A historic day for Latvia! Roberts Bukarts couldn't have said it better. This is what hockey is all about! #IIHFWorlds @lhf_lv pic.twitter.com/t05uArcadK