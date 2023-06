Las Vegaso komandos rankose – rekordinis NHL triumas

Pirmose Stenlio taurės finalo rungtynėse „Golden Knights“ pergalę šventė rezultatu 5:2, antrose – 7:2, trečiąsias rungtynes po pratęsimo laimėjo „Panthers“ 3:2, o ketvirtose vėl pergalę šventė Las Vegaso klubas 3:2.

„Golden Knights“ NHL startavo 2017/18 m. sezone ir iš karto pateko į Stenlio taurės finalą, kuriame pralaimėjo Vašingtono „Capitals“. Nuo tada jie į finalą šį sezoną pateko pirmą kartą, o iki tol jie du kartus (2019/20 ir 2020/21 m.) pralaimėjo konferencijos finale.

Jie įsirašė į NHL istoriją kaip greičiausiai nuo savo įkūrimo lygos trofėjų laimėjusi komanda.

„Golden Knights“ šiame sezone buvo geriausia Vakarų konferencijos komanda, kuri per 82 rungtynes šventė 51 pergalę per pagrindinį rungtynių laiką, dar 9 iškovojo po pratęsimo ar baudinių serijos ir patyrė tik 22 nesėkmes.

REKLAMA

REKLAMA

Kelyje link finalo „Golden Knights“ pirmajame atkrintamųjų etape per penkias rungtynes nugalėjo Vinipego „Jets“, antrajame – per šešias įveikė Edmontono „Oilers“, o Vakarų konferencijos finale – per šešias rungtynes palaužė Dalaso „Stars“.

REKLAMA

Iš pirmojo „Golden Knights“ sezono šiuo metu komandoje rungtyniauja šeši žaidėjai. Reilly Smithas, Jonathanas Marchessaultas ir Williamas Karlssonas yra trys žaidėjai, kurie yra sužaidę visas 88 „Golden Knights“ atkrintamųjų rungtynes komandos istorijoje.

Būtent J.Marchessaultas laimėjo Conno Smythe‘o trofėjų kaip geriausias atkrintamųjų žaidėjas. Jis per 22 atkrintamųjų rungtynes pelnė 13 įvarčių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.