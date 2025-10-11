Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Las Vegaso „Aces“ tapo WNBA čempionėmis ir pradeda savo dominavimo erą

2025-10-11 10:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 10:54

Moterų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (WNBA) gimsta nauja dinastija – dominuoti imasi Las Vegaso „Aces“ klubas.

WNBA dominuoja Las Vegaso klubas (Scanpix nuotr.)

Moterų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (WNBA) gimsta nauja dinastija – dominuoti imasi Las Vegaso „Aces“ klubas.

REKLAMA
0

Nevados klubas iškėlė trečiąjį trofėjų per ketverius metus, namie 97:86 (30:21, 24:17, 22:24, 21:24) nugalėdamas Fynikso „Mercury“ ir finalo seriją uždarydamas 4:0.

Anksčiau Jutoje ir San Antonijuje bazavęsis klubas į Las Vegasą persikėlė 2018 metais, o aukso amžius prasidėjo 2022-aisiais, kai komandos vairą perėmė Becky Hammon.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvusi Greggo Popovičiaus asistentė San Antonijaus „Spurs“ štabe pirmąjį trofėjų atnešė jau debiutiniame sezone, 2023-aisiais pavyko titulą apginti. Išimtimi tapo tik praėjęs sezonas, kai „Aces“ krito pusfinalyje.

REKLAMA
REKLAMA

Titulą atnešusiame mače 31 tašką pelnė A’ja Wilson (9 atk. kam., 17/19 baud. met., 4 rez. perd.), po 18 – Jackie Young (7 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Chelsea Gray (4/9 tritaškių), 12 – Jewell Loyd (4/8 tritaškių), 10 – Dana Evans.

REKLAMA

„Mercury“ neišgelbėjo galingas tandemas – Kahleah Cooper pelnė 30 taškų (6 atk. kam.), Alyssa Thomas pridėjo trigubą dublį (17 taškų, 12 atk. kam., 10 rez. perd., 9 klaidos).

Finalo serijos MVP antrą kartą pripažinta A.Wilson, tokio pat pripažinimo sulaukusi ir reguliariajame sezone. 29-erių amerikietė jau vadinama viena geriausių visų laikų krepšininkių.

Kitą sezoną WNBA galime laukti ir Justės Jocytės debiuto. Lietuvę penktuoju šaukimu naujokių biržoje pakvietė tik šiemet įkurtas San Fransisko „Golden State Valkyries“ klubas, debiutiniame sezone pasiekęs atkrintamąsias ir kritęs pirmajame etape.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų