Las Vegaso „Aces“ tapo WNBA čempionėmis ir pradeda savo dominavimo erą

Nevados klubas iškėlė trečiąjį trofėjų per ketverius metus, namie 97:86 (30:21, 24:17, 22:24, 21:24) nugalėdamas Fynikso „Mercury“ ir finalo seriją uždarydamas 4:0.
Anksčiau Jutoje ir San Antonijuje bazavęsis klubas į Las Vegasą persikėlė 2018 metais, o aukso amžius prasidėjo 2022-aisiais, kai komandos vairą perėmė Becky Hammon.
Buvusi Greggo Popovičiaus asistentė San Antonijaus „Spurs“ štabe pirmąjį trofėjų atnešė jau debiutiniame sezone, 2023-aisiais pavyko titulą apginti. Išimtimi tapo tik praėjęs sezonas, kai „Aces“ krito pusfinalyje.
Titulą atnešusiame mače 31 tašką pelnė A’ja Wilson (9 atk. kam., 17/19 baud. met., 4 rez. perd.), po 18 – Jackie Young (7 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Chelsea Gray (4/9 tritaškių), 12 – Jewell Loyd (4/8 tritaškių), 10 – Dana Evans.
„Mercury“ neišgelbėjo galingas tandemas – Kahleah Cooper pelnė 30 taškų (6 atk. kam.), Alyssa Thomas pridėjo trigubą dublį (17 taškų, 12 atk. kam., 10 rez. perd., 9 klaidos).
Finalo serijos MVP antrą kartą pripažinta A.Wilson, tokio pat pripažinimo sulaukusi ir reguliariajame sezone. 29-erių amerikietė jau vadinama viena geriausių visų laikų krepšininkių.
Kitą sezoną WNBA galime laukti ir Justės Jocytės debiuto. Lietuvę penktuoju šaukimu naujokių biržoje pakvietė tik šiemet įkurtas San Fransisko „Golden State Valkyries“ klubas, debiutiniame sezone pasiekęs atkrintamąsias ir kritęs pirmajame etape.
