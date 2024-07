Las Vegase dėjimais ir blokais suspindęs Matas Buzelis – rezultatyviausias „Bulls“ žaidėjas

Lietuvio vedama komanda Las Vegase 77:85 (31:17, 13:21, 20:24, 13:23) nusileido Detroito „Pistons“ ekipai.

M.Buzelis pralaimėtojų gretose per 31 minutę pelnė 18 taškų (6/12 dvit., 1/6 trit., 3/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius, perėmė 2 kamuolius, blokavo 4 metimus, bet po kartą suklydo ir prasižengė.

Po trejų sužaistų rungtynių lietuvio vidurkiai vasaros lygoje siekia 20,3 taško ir 5 atkovotus kamuolius.

Matas Buzelis is so fun to watch 👀



18 points | 2 steals | 4 blocks pic.twitter.com/GqvJzFks8g