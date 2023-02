„Lakers“ nepraranda vilties dar šį sezoną įsigyti Kyrie Irvingą

Priešingu atveju, krepšininkas ketina ekipą palikti vasarą, kai baigs galioti sutartis.

„Nets“ vadovai pripažino, kad toks K. Irvingo sprendimas juos pribloškė, tačiau, panašu, pats žaidėjas nėra patenkintas Brukline, mat komandoje neliktų net jeigu jam būtų pasiūlytas maksimalios trukmės ir vertės sandoris.

Lakers and Mavs are among teams expected to pursue a Kyrie trade, per @TheSteinLine pic.twitter.com/BfNHzQksCa