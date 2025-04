„Lakers“ išvargo pergalę prieš „Rockets“

Nugalėtojams Luka Dončičius pelnė 20 taškų ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus, Gabe'as Vincentas pridėjo 20 taškų pataikydamas šešis tritaškius.

LeBronas Jamesas surinko 16 taškų ir atkovojo 8 kamuolius. Ši pergalė dar labiau sustiprino „Lakers“ pozicijas ketvirtoje Vakarų konferencijos vietoje.

Dorianas Finney-Smithas taip pat sužaidė geriausias sezono rungtynes – pelnė 20 taškų ir pataikė šešis tritaškius. Tuo metu Hiustonas, kuris buvo laimėjęs 12 iš pastarųjų 13 rungtynių, patyrė tik antrąją nesėkmę per šį laikotarpį.

L.Jamesas likus 11,1 sekundėms pataikė du baudų metimus ir didino persvarą iki 102:98. Kitoje atakoje jis spurtavo per visą baudos aikštelę ir blokavo Alpereno Senguno metimą. Dillonas Brooksas netrukus prametė tritaškį, o tai galutinai įtvirtino „Lakers“ 29-ąją pergalę namuose.

