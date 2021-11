Kuveito strategas apie mačą su Lietuva: „Pergalės jiems reikia taip pat, kaip ir mums“

Kuveito rinktinė pastaruoju metu yra patyrusi tris nesėkmes, per kurias neįmušė nė vieno įvarčio – dar vasarą FIFA arabų taurės atrankoje 0:2 buvo pralaimėta Bahreinui, o rudenį komanda jau spėjo sužaisti dvejas kontrolines akistatas Europoje. Rugsėjo mėnesį išvykoje 0:1 buvo pralaimėta Bosnijai ir Hercegovinai, o praėjusį ketvirtadienį, taip pat išvykoje, buvo patirtas sutriuškinimas net 0:7 akistatoje su Čekijos vienuolike.

Prieš rungtynes kalbėjęs Kuveito rinktinės treneris iš Ispanijos Carlosas Gonzalezas teigė, kad šiandien jo ekipos laukia sunkus mačas su rinktine, kuri taip pat norės nutraukti savo nesėkmių seriją. „Mūsų laukia sunkios rungtynės, Lietuva yra gera, jauna komanda, kuri pastaruoju metu turėjo neigiamų rezultatų, tad esu tikras, kad jie bandys pakeisti šią dinamiką.

Mums taip pat bus sunku, dėl oro aikštės, nes nesame pratę prie tokios temperatūros, tačiau dirbome tam, kad kuo greičiau prisitaikytume ir kad pasirodytume taip gerai, kaip tik galime“, – mačo išvakarėse kalbėjo specialistas iš Ispanijos.

Žvelgdamas į buvusią akistatą su čekais, C. Gonzalezas teigė, jog nepaisant pralaimėjimo, iš to mačo buvo galima pasisemti ir naudingų pamokų. „Žinoma, yra labai pozityvių dalykų, kurių iš to mačo galime pasiimti. Žinojome, kad tai bus rungtynės, kuriose žaisime prieš elitinę Europos komandą, žinojome apie tai, koks lygių skirtumas dabar skiria mus ir elitines Europos komandas, tačiau, žinoma, galėjome pasisemti ir gerų akimirkų.

Dabar esame tokioje stadijoje, kai statome savo komandą, turime daug jaunų žaidėjų (praėjusiose rungtynėse startavo septyni žaidėjai, jaunesni nei 23 metų). Pirmame kėlinyje kovėmės gerai, žinoma, padarėme šiek tiek klaidų, tačiau turime tobulėti ir atrodyti geriau, nei atrodėme tada po pertraukos“, – mintimis dalinosi svečių komandos treneris.

Paklaustas apie tai, ką žino apie būsimus varžovus iš Lietuvos, C. Gonzalezas išskyrė lietuvių fiziškumą ir tai, kad abi komandos sieks nutraukti neigiamas savo serijas. „Žinoma, matėme paskutines kelias jų rungtynes, žinome, kad jie fiziška komanda, taip pat jie turi jaunų žaidėjų ir žinome, kaip minėjau, kad jie yra prastų rezultatų serijoje, nes jie žaidė prieš geras Europos komandas. Manau, kad rungtynėse jie stengsis iš visų jėgų ir bandys laimėti, jiems pergalės reikia taip pat, kaip ir mums, todėl tai bus labai sunkios rungtynės tarp dviejų komandų, kurios sieks laimėti“, – dėstė jis.

Treneris taip pat neslėpė, kad rungtynėse tam tikru faktoriumi gali tapti ir dirbtinė LFF stadiono veja bei oras, kuris šiuo metu yra žymiai žvarbesnis nei Kuveite. „Žinoma, tai nėra pasiteisinimas, tačiau realybė tokia, kad mūsų šalyje žaidėjai yra pratę rungtyniauti ant natūralios žolės ir kitokiomis sąlygomis – tarp oro temperatūros čia ir Kuveite dabar yra maždaug 20-25 laipsnių skirtumas, tad tai nėra mūsų persvara, turime kovoti ir prieš šią situaciją. Aišku, žinojome tai dar prieš čia atvykstant, pastarosiomis dienomis ruošėme komandą tam ir tikiuosi, kad sužaisime geras rungtynes“, – vylėsi specialistas.

Pats jis pagrindinės šalies rinktinės vairą paėmė palyginus labai neseniai, tačiau teigia, kad jo vadovaujama komanda eina teisinga kryptimi. „Realybė tokia, kad su šia komanda esu pastaruosius du mėnesius, pastaruosius 10 mėnesių buvau (ir dabar tebesu) su U23 komanda. Manau ir jaučiu, kad pastaruoju metu su komanda patobulėjome, turime aiškias idėjas, kur ir kaip norime eiti, kaip žaisti, taip pat manau, kad žaidėjai deda žingsnius į priekį, vis daugiau rungtyniauja savo klubuose ir taip pat gerina savo pasirodymus nacionalinėje komandoje. Manau, kad pastaruoju metu tikrai mačiau savo komandos patobulėjimą“, – sakė treneris.