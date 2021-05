Kuriozas: CS:GO turnyro metu į žaidėjo kambarį įsiveržė pusnuogis tėvas

Būtent taip pirmadienį „CS_Summit 8“ turnyre nutiko „Bad News Bears“ komandos nariui Gabe’ui „Spongey“ Greineriui, į kurio kambarį mačo metu įsiveržė pusnuogis tėvas.

Tai atsitiko pirmojo dvikovos žemėlapio „Inferno“ metu, kuomet į profesionalaus žaidėjo kambarį įėjęs tėvas sūnui atnešė maisto ir pasiteiravo, ką šis veikia.

Nors patį „Spongey“ ši situacija suerzino, esporto bendruomenę ir turnyro komentatorius pusnuogio tėvo įsiveržimas į kambarį prajuokino.

„Eik iš mano kambario, tėti!“ — šį kuriozą šmaikščiai komentavo vienas iš komentatorių.

i can't believe the dad is literally bringing his gamer kid tendies i'm losing my mind haha https://t.co/uPciaBW6JO