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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Krepšinio testai

Kur šį sezoną rungtyniauja žinomi krepšininkai? Patikrink savo žinias naujame teste

2026-09-21 07:00 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-21 07:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Krepsinis.net portale tęsiasi rubrika – krepšinio testai, skirti ne tik tiems, kurie gyvena krepšiniu, bet ir eiliniams šio sporto gerbėjams.

(Krepsinis.net nuotr.)

Krepsinis.net portale tęsiasi rubrika – krepšinio testai, skirti ne tik tiems, kurie gyvena krepšiniu, bet ir eiliniams šio sporto gerbėjams.

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Čia galėsi pasitikrinti savo žinias apie Lietuvos krepšinio istoriją, legendinius žaidėjus, įsimintiniausius čempionatus, taip pat NBA, Eurolygos ir kitų turnyrų faktus.

Kiek gerai prisimeni istorinius momentus? Ar atpažinsi žaidėją iš statistikos eilutės? O gal be vargo atsakysi į klausimus, kurie privers susimąstyti net tikrus ekspertus? Nauji testai leis ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir sužinoti įdomių faktų bei mesti iššūkį draugams.

Išbandyk save, rink taškus, lygink rezultatus ir sužinok, ar tavo krepšinio žinios vertos čempiono titulo – tik Krepsinis.net portale.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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