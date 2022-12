Kroatų futbolo žvaigždės istorija: vaikystė karo akivaizdoje užgrūdino įspūdingiems pasiekimams

Madrido „Real“ ir Kroatijos futbolo rinktinės žvaigždę jau vaikystėje sekė skausmas ir traumos. Kai jam buvo vos šešeri, jo mylimą senelį sušaudė serbų smogikai. Dėl to L. Modričius turėjo gyventi kaip pabėgėlis savo karo draskomoje tėvynėje.

1991 m. gruodžio 8 d. per Kroatijos nepriklausomybės dieną, žiauri serbų milicija įsiveržė į Modričią – nedidelį kaimelį netoli Velebito kalnų – ir sukėlė siaubą nespėjusioms pabėgti kroatų šeimoms.

Vienas iš nespėjusių pabėgti buvo Luka Modričius vyresnysis, kuris įsiveržus serbams ganė savo galvijus. Jį ir dar penkis vietinius kroatus milicija įspraudė į kampą ir be pasigailėjimo iššaudė.

Barbariško poelgio idėja buvo nusiųsti žinią kitiems Modričio gyventojams, kad jie turi palikti savo miestą, tačiau tokia „žinutė“ atėmė iš būsimo Madrido „Real“ vidurio puolėjo senelį.

L. Modričius iki tol gyveno su seneliais, nes tėvai tuo metu dirbo fabrike tam, kad galėtų paremti šeimą, todėl šis įvykis stipriai paveikė būsimą futbolininką.

„Man buvo šešeri metai. Tai buvo tikrai sunkūs laikai. Prisimenu juos ryškiai, tačiau nenoriu apie tai galvoti“, – kartą sakė L. Modričius.

Po incidento Lukos tėvai turėjo ieškoti prieglobsčio netoliese esančiame Zadaro mieste. Modričių šeima gyveno be elektros ir vandentiekio. Granatų ir kulkų garsas tapo kasdienybe mažajam Lukai ir jo seseriai Jasminai.

Tačiau visa tai nesutrukdė berniukui spardyti mažą, pradurtą futbolo kamuolį po automobilių stovėjimo aikštelę, svajojant, kad vieną dieną jis galės ištrūkti iš karo draskomos šalies.

L. Modričius retai kalba apie savo sunkumus, tačiau 2008-aisiais pasirašęs sutartį su „Spurs“ jis trumpai papasakojo apie problemas, kurios sugadino jo vaikystę.

„Kai prasidėjo karas, mes tapome pabėgėliais ir tai buvo tikrai sunkus laikas“, – atskleidė futbolininkas.

„Mes turėjome finansinių sunkumų, tačiau mano meilė futbolui niekada nedingo. Ant pirmųjų mano blauzdų apsaugų buvo pavaizduotas brazilas Ronaldo ir man tai labai patiko.

Karas mane sustiprino, tai buvo labai sunkus laikas man ir mano šeimai. Nenoriu to neštis su savimi amžinai, bet nenoriu ir pamiršti.“

Luka Modric has visited the house he grew up in as a child. It was sadly destroyed during the Croatian War of Independence, forcing him and his family to flee and live as refugees.



He later went on to win the Ballon d'Or 🏆 pic.twitter.com/rLtDK0gCfJ