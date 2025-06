Kritiniu metu užtikrinti „Thunder“ – naujieji NBA čempionai

REKLAMA

Marko Daigneault auklėtiniai lemiamą mačą prieš Indianos „Pacers“ namie laimėjo 103:91 (25:22, 22:26, 34:20, 22:23).

Serijoje iki keturių pergalių „Thunder“ triumfavo 4:3.

Tai yra pirmasis klubo triumfas nuo persikėlimo į Oklahomą. Titulą ši franšizė buvo pasiekusi tik 1979-aisiais, kai dar vadinosi Sietlo „SuperSonics“.

Komandos rungtynes pradėjo lygiai, bet sužaidus vos septynias minutes suklupo ir rungtynių tęsti negalėjo Tyrese’as Haliburtonas. Iškart paskelbta, kad įžaidėjas ant parketo negrįš, jo tėtis neslėpė, kad „Pacers“ lyderis patyrė Achilo sausgyslės traumą.

Indianos klubas ir po netekties išliko kovoje bei Andrew Nembhardo tritaškiu laimėjo pirmąją mačo pusę – 48:47.

Po ilgosios pertraukos „Thunder“ įjungė aukštesnę pavarą gynyboje, provokavo svečių klaidas ir po jų patys rinko lengvus taškus. „Pacers“ gretose taškus rinkti pavyko tik T.J.McConnelliui, o Jalenas Williamsas sukrovė Oklahomos klubui dviženklę persvarą – 79:68.

Bėgti nenustoję šeimininkai ketvirtajame kėlinyje išvystė triuškinančią persvarą (90:68). Vėliau Ricko Carlisle’o auklėtiniai dar prisitraukė iki dešimties taškų (86:96), o žaisti buvo likusios vos dvi minutės. Per šį laiką mačo baigtis nepasikeitė.

Lemiamame mače ryškiausiai žibėjo Shai'us Gilgeousas-Alexanderis – 40 minučių, 29 taškai (6/15 dvitaškių, 2/12 tritaškių, 11/12 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 12 rezultatyvių perdavimų, 2 blokai bei 5 klaidos.

Jis tapo pirmuoju žaidėju nuo 2015-ųjų, kuriam pavyko iškelti trofėjų tapus reguliariojo sezono MVP. Šios kombinacijos niekas nebuvo surinkęs nuo auksinio Stepheno Curry sezono.

Lemiamą mačą „Thunder“ laimėjo tritaškius mesdami 28 procentų taiklumu (11/40) ir nusileidę varžovams kovoje dėl kamuolių (40:45). Savo trūkumus jie kompensvo trigubai rečiau klysdami (7:21).

Antrąjį kartą NBA čempionu tapo Alexas Caruso, 2020-aisiais triumfavęs su Los Andželo „Lakers“ marškinėliais. Titulų kolekciją papildė ir Kauno „Žalgirio“ sistemoje tobulėjęs Isaiah Hartensteinas.

„Thunder“: Shai'us Gilgeousas-Alexanderis 29 (5 atk. kam., 12 rez. perd., 2/12 tritaškių), Jalenas Williamsas 20 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Chetas Holmgrenas 18 (8 atk. kam., 5 blokai), Alexas Caruso (3 per. kam.) ir Casonas Wallace'as (3 per. kam.) po 10, Luguentzas Dortas 9 (7 atk. kam., 3 per. kam., 2/9 tritaškių), Isaiah Hartensteinas 7 (9 atk. kam., 4 rez. perd.).

„Pacers“: Bennedictas Mathurinas 24 (13 atk. kam.), Pascalis Siakamas (4 atk. kam., 5/13 metimų) ir T.J.McConnellis (8/13 dvitaškių, 6 atk. kam., 7 rez. perd.) po 16, Andrew Nembhardas 15 (5 atk. kam., 6 rez. perd.).