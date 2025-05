Kristjanas Čehas Slovėnijoje pagerino nacionalinį rekordą – diską numetė 72,36 m ir pateko į visų laikų geriausiųjų dešimtuką

Šeštadienį Slovėnijoje vykusiose varžybose K. Čehas geriausiu bandymu diską numetė net 72,36 metro. Tai – naujas Slovėnijos rekordas, geriausias rezultatas Europos disko metimo sektoriuose per paskutinius 19 metų ir 9-as geriausias metimas per visą šios rungties istoriją.

Over 72 metres AGAIN! 🫨



European champion Kristjan Ceh 🇸🇮 improves his Slovenian discus record to 7️⃣2️⃣.3️⃣6️⃣m!



His third 72 metre-plus competition within a week! 🤯 pic.twitter.com/hhRg3ZcOSE

