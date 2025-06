Kristjanas Čehas Estijoje dramatiškai aplenkė Danielį Stahlį ir pagerino savo pergalių seriją disko metime

Vyrų disko metime dramatišką pergalę iškovojo slovėnas Kristjanas Čehas. Jis geriausiu – penktu – bandymu pasiekė 70,17 metro (66,35 – X – 67,06 – 69,30 – 70,17 – 69,43) rezultatą.

Ilgą laką atrodė, kad slovėno 7 pergalių serija nutrūks, nes nuo pat antrojo metimo lyderiavo švedas Danielis Stahlis (70,14). Visgi, K. Čehui priešpaskutiniu bandymu pavyko vos 3 cm aplenkti varžovą. Galiausiai slovėnui tai užtikrino 8-ą pergalę paeiliui.

„Lijo lietus, buvo šalta. Dėl to varžybų pradžioje sektoriuje buvo šlapia ir slidu. Vėliau, kai lyti nustojo ir sektorius išdžiuvo, tada buvo galima normaliai atlikti metimus. Vėl pavyko viršyti 70 m ribą ir pratęsti pergalių seriją. Šiandien savo rezultatais esu patenkintas, ypač atsižvelgiant į oro sąlygas. Pirmą kartą šiemet varžiausi tokiomis sąlygomis“, – Slovėnijos žiniasklaidai pasakojo K. Čehas.

Dabar slovėnas laukia kelionės į gimtinę. Maribore kitą savaitę vyks komandinio Europos lengvosios atletikos čempionato antrojo ir trečiojo divizionų varžybos. Slovėnai su K. Čehu priešakyje sieks patekti į elitinį divizioną. Prieš 2 metus slovėnams iki šio tikslo trūko vos 0,5 taško, o jų viltis sudaužė lietuviai.

„Neabejoju, kad kitą savaitgalį Maribore oro sąlygos bus visiškai kitokios. Nekantrauju sulaukti tų varžybų. Sektorius ten man gerai pažįstamas, susirinks daug žiūrovų ir aš tikiuosi ten gerai pasirodyti bei pratęsti pergalių seriją“, – pridėjo K. Čehas.

D. Stahlis, nepaisant nežymaus pralaimėjimo, buvo patenkintas savo pasirodymu: „Gerai praleidau laiką, buvau „pajautęs“ ritmą. Po to, kai pasiekiau 70 m ribą, gal kiek persistengiau, bandydamas pagerinti rezultatą, nes dėl to kiek nukentėjo mano metimo technika. Nepaisant to, esu patenkintas pasirodymu. Tokie rezultatai yra signalas, jog mūsų darbas su treneriu atsiperka. Dabar grįšiu namo, keletą dienų pailsėsiu ir tada keliausiu į komandinį Europos čempionatą“.

Australas Matthew Denny šį kartą savo pagrindiniams konkurentams neprilygo. Australas atsiliko daugiau nei 2 m ir tenkinosi 3-ia vieta (67,77).

„Nuvilianti pirmos sezono pusės pabaiga. Šlapiame sektoriuje nesugebėjau parodyti visko, ką galiu. Fiziškai jaučiuosi puikiai ir iš šitos kelionės grįžtu gavęs vertingų pamokų“, – sakė M. Denny, kuris artimiausius 2 mėnesius planuoja praleisti Australijoje.