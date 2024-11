Krepšinio žvaigždės vienoje vietoje: įteikti prestižiniai LKL apdovanojimai

Renginyje susirinko gausus būrys žinomiausių Lietuvos krepšinio veidų: treneriai, žaidėjai, teisėjai, vadybininkai, krepšinio klubų prezidentai.

Pagrindine renginio ašimi tapo krepšinio laidų vedėjo Vaido Leliugos ir iliuzionisto Roko Bernatonio vedama apdovanojimų ceremonija, kurios metu pripažinimo sulaukė ne tik kalendorinių 2024-ųjų geriausieji, bet ir asmenys, organizacijos, itin svariai prisidėjusios prie pačios lygos, jos klubų ir kitų bendruomenės narių augimo. Iš viso nominacijų buvo dvylika.

Metų proveržiu už per trumpą laiką parodytą ženklų progresą ir besąlygiškas pastangas įsitvirtinti aukščiausiame lygyje apdovanotas Ignas Sargiūnas. Šuolį iš Klaipėdos „Neptūno“ į Vilniaus „Rytą“ vasarą atlikęs krepšininkas ne sykį įrodė, kad tuomet, kai ant parketo darosi karšta, jo šalti nervai gali nulemti rungtynes.

REKLAMA

REKLAMA

Už atsidavimą, išskirtinius vadovavimo gebėjimus ir savo organizacijai skiepijamą maksimalizmą metų vadybininko statulėlės nusipelnė Utenos „Uniclub Bet-Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis. Tai – žmogus, Utenos organizacijoje praleidęs kone du dešimtmečius ir per šį laiką savo entuziazmu ir ambicingumu užkrėtęs miestą. E. Skersio ir jo bendražygių dėka Utena, kuri tarp devynių lygos miestų yra aštunta pagal dydį, gali didžiuotis komanda, kuri kasmet pretenduoja į aukštas pozicijas.

REKLAMA

Tarpsezonio darbų laurai, liudijantys apie produktyvią klubo vasarą, šįsyk iškeliavo į „Neptūno“ vadovų rankas. Uostamiesčio ekipa vasarą turėjo pakeisti lygos MVP Ąžuolą Tubelį bei metų proveržį I. Sargiūną ir panašu, jog tai klaipėdiečiams pavyko – prabėgus ketvirtadaliui reguliariojo sezono būtent jie kvėpuoja į nugaras praėjusio sezono finalininkams.

„Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos raudonasis kilimas (67 nuotr.) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) +63 „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos svečiai (nuotr. Roberto Riabovo) Mindaugas Balčiūnas (nuotr. Roberto Riabovo) Broliai Lavrinovičiai (nuotr. Roberto Riabovo) Robertas Javtokas su žmona (nuotr. Roberto Riabovo) Benas Matkevičius ir Darius Maskoliūnas (nuotr. Roberto Riabovo) Rasa Liuimienė (nuotr. Roberto Riabovo)

(67 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonijos raudonasis kilimas

Asmeninė veikla už aikštelės ribų, įkvepiant ateities kartas Gabrieliui Maldūnui užtarnavo apdovanojimą už metų individualų įsitraukimą. Panevėžietis įvairiomis iniciatyvomis, vasaros stovyklomis ir bendravimu su sirgaliais demonstruoja ypatingą pasišventimą bei įrodinėja seniai žinomą krepšinio tiesą, jog svarbiausia yra sirgaliai.

REKLAMA

REKLAMA

Įkvepiančiu žaidėju, kuris demonstruoja ne tik plika akimi matomą meistriškumą, bet ir nevengia juodo darbo bei pasiaukojimo dėl kiekvieno aikštės centimetro, pripažintas Kauno „Žalgirio“ gynėjas Dovydas Giedraitis. Jis per pastaruosius metus tapo pavyzdžiu kiekvienam vaikui, kuris svajoja kažkada praverti duris į aukščiausią lygį krepšinyje.

Geriausiu teisėju šįsyk tapo Gytis Vilius. Profesionalumą, sąžiningumą ir korektišką komunikaciją su visais rungtynių dalyviais demonstruojantis arbitras jau kurį laiką yra kelrodė žvaigdžė kylantiems Lietuvos krepšinio teisėjams. Su švilpuku ant „Betsafe-LKL“ parketo pirmąsyk jis išbėgo būdamas vos 21-erių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įvertinimo už pažangą prieigą prie klubo veiklos gerinimo, modernų požiūrį į komunikaciją ir socialinį iniciatyvumą sulaukė „Rytas“. Čempionų titulą ginanti organizacija savo bendruomenę stiprina „Together Against All“ akcija. Be to, vilniečiai ypatingam vakarui į Vilnių pasikvietė klubo legendą Chucką Eidsoną. Kurdama socialinių tinklų turinį, „Ryto“ kūrybinė komanda moka ne tik pasigirti skambiomis pergalėmis, bet ir skoningai pasijuokti iš savo skaudžių nesėkmių.

REKLAMA

Būsima žvaigždžių kalvė – tai klubas, kuris ne tik auga pats, bet ir augina talentus ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos krepšinio ekosistemai. Už šią viziją, kantrybę ją įgyvendinant ir atsidavimą ieškant nenušlifuotų deimantų apdovanotas Kėdainių „Nevėžis-Optibet“. Ši organizacija į aukštumas iškėlė Panagiotį Kalaitzakį, Arielį Hukporti, Artūrą Žagarą, Danielių Lavrinovičių. Įspūdingą progresą čia demonstravo ir Zane‘as Watermanas bei Amitas Ebo.

REKLAMA

Metų organizacija už profesionalų ir efektyvų klubo funkcionavimą, darnų ir sklandų didžiulės organizacijos darbą siekiant ne tik sportinių rezultatų, bet ir ryšio su fanais stiprinimo pripažintas Kauno „Žalgiris“. 80-metį šiemet minintis klubas toliau augina biudžetą, o gausėjantys finansai lemia ne tik čia atvykstančius garsius krepšinio vardus, bet ir vis kokybiškesnį produktą. Visa tai atsispindi ir vizualiniame komandos atsinaujinime, ir naujose dainose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Už ilgametę partnerystę, kuri ypatingai prisidėjo prie to, jog „Betsafe-LKL“ kasmet palaipsniui augtų, stiprėtų ir kiekvieną savaitgalį krepšinis prisibelstų į daugumos Lietuvių namus statulelė įteikta LNK grupei, kuri jau ilgą laiką yra virtualūs „Betsafe-LKL“ namai. LNK pasirūpina, jog krepšinio ištroškę lietuviai galėtų juo sotintis kiekvieną savaitgalį, o transliacijos taptų vis spalvingesnės bei rekordiškai populiarios.

REKLAMA

Už nuopelnus LKL ir Lietuvos krepšiniui – išskirtinį ilgametį indėlį į lygos ir visos šalies pasididžiavimo plėtrą, istorinių slenksčių peržengimą ir parodymą, kad lietuviai šiame sporte ryškūs ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų – pripažinimo sulaukė Paulius Motiejūnas. Eurolygos vadovas sunkiu metu traukė „Žalgirį“ iš didžiulės finansinės krizės ir ne tik išsaugojo istorinį klubą, bet ir iškėlė į aukštumas. Viską įrodęs savo šalyje, P. Motiejūnas dabar tai daro Eurolygos vadovo poste.

REKLAMA

Galiausiai paskutinė nominacija buvo dedikuota dar vienai, naujai iškeptai LKL legendai. Į iškiliausių lygos asmenybių klubą, kuriame jau yra Mindaugas Lukauskis, Paulius Jankūnas bei Antanas Sireika, įstojo ir Artūras Jomantas. Žaidėjas, ilgą savo profesionalo karjerą praleido Lietuvoje. Vienintelį sezoną mažeikiškis nerungtyniavo „Betsafe-LKL“, nes tuomet pasiryžo sugrąžinti savo gimtojo miesto klubą į aukščiausią lygą ir tai jam pavyko.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šlovingiausius karjeros metus jis praleido Vilniaus „Lietuvos ryte“, su kuriuo užkariavo ne tik vietinį čempionatą, bet ir tarptautines aukštumas. A. Jomantas įeis į istoriją kaip vienas lyderių pagal daugelį statistinių rodiklių ir kaip krepšininkas, per savo karjerą buvęs viskuo – nuo įžaidėjo iki centro.

„Betsafe-LKL GALA 2024“ apdovanojimai:

Metų proveržis: Ignas Sargiūnas

Metų vadybininkas: Utenos „Juventus“ direktorius Eimantas Skersis

Metų tarpsezonio darbai: Klaipėdos „Neptūnas“

Metų individualus įsitraukimas: Gabrielius Maldūnas

Metų įkvepiantis žaidėjas: Dovydas Giedraitis

Metų teisėjas: Gytis Vilius

Už pažangą, prieigą prie klubo veiklos gerinimo, modernų požiūrį į komunikaciją ir socialinį iniciatyvumą: Vilniaus „Rytas“

REKLAMA

Būsima žvaigždžių kalvė: Kėdainių „Nevėžis-Optibet“

Metų organizacija: Kauno „Žalgiris“

Už nuopelnus LKL ir Lietuvos krepšiniui: Paulius Motiejūnas

LKL legenda: Artūras Jomantas

„Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (46 nuotr.) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) +42 „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) „Betsafe-LKL GALA 2024“ ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo)