Krepšinio talentų nepritrūksime: Vincas Buzelis pelnė daugiau nei pusę komandos taškų

Jaunasis talentas, turintis Lietuvos ir JAV pilietybes, ant parketo surinko net 40 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Buzelio vedama Hindsdale'o „Red Devils“ komanda dramatiškai 78:77 įveikė „Niles North Vikings“ ir užsitikrino vietą turnyro finale. Šaltakraujiškumo krepšininkui taip pat netrūko – likus vos 7 sekundėms iki pratęsimo pabaigos, taikliomis baudomis jis išvedė savo komandą į priekį, garantuodamas pergalę.

Praėjusiame turnyro susitikime Vincas taip pat žibėjo – pelnė 20 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Rugsėjo mėnesį tapo aišku, kad jaunojo Buzelio kelias tęsis NCAA – jis prisijungs prie Pietų Dakotos universiteto „Coyotes“, kur tobulins savo įgūdžius ir sieks naujų aukštumų krepšinyje.

Vince Buzelis & Dillion Orozco lead team to another W at the Hinsdale Holiday Classic @BuzelisVincas : 20points/10rebounds/5assists shooting 7-15 (47%) @dillonorozco10 : 22points/3rebounds/3assists shooting 8-11 (73%) @HINSDALECLASSIC pic.twitter.com/AXnIularVi