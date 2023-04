Krepšininkus šokiravo muštynės Madride: vieni juokauja, kiti siūlo žaisti be žiūrovų

Serbai savo rankose jau laikė pergalę, kai tiksint prieš paskutinei minutei Madrido arenoje kilo masinis krepšininkų konfliktas, kurio metu į darbą buvo paleisti kumščiai.

Nors komandas skyrė 15 taškų, abiejų komandų krepšininkai buvo tokie „įsielektrinę“, kad užsiliepsnoti muštynių laužui prireikė vos vienos kibirkšties.

Ji prasidėjo nuo Kevino Punterio ir Sergio Llullo konflikto, o visa kita – jau istorija.

Šiuo metu yra suspenduota net 21 krepšininkas, o galutinį sprendimą Eurolyga žada priimti dar šiandien.

Naujienų portalas tv3.lt pateikia neeilinį įvykį stebėjusius krepšininkų nuomones.

Buvęs Kauno „Žalgirio“ legionierius Tremmellas Dardenas, klubo garbę gynęs 2012–2013 m., socialiniame tinkle rašė:

„Oho! Tikiuosi, kad Exumas jaučiasi gerai“, – savo emociją išreiškė buvęs žalgirietis.

Errickas McColummas: „Žinau tik tai, kad „Real“ žaidėjams būnant Serbijoje iš viešbučio geriau nekelti kojos.“

Willas Clyburnas: „O žmogau... „Real“ žaidėjai dabar tikrai nenori važiuoti į Belgradą“ (juokiasi).

Dylanas Ennisas: „Kas darosi Eurolygos atkrintamosiose. Tai laukiniai Vakarai. Tai atrodo kaip pasaulio imtynių čempionatas!”

Kendrickas Perry: „Atmetus visus juokelius, tu turi sugebėti taip per petį permesti savo varžovą. Šis incidentas kelia pavojų komandų sezonui ir saugumui.“

Mike‘as Jamesas: „Viskas, ką noriu pasakyti – reikia mokėti laimėti ir pralaimėti.“

All ima say about all euroleague games going on. Win with class and lose with class.

Ok back off twitter ✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽