Krapikas: Kaip „Žalgiris“ ir „Rytas“ slėpė taktinius sumanymus prieš svarbiausias sezono kovas

Prieš laukiančias atkrintamųjų kovas „Žalgiris TV“ tinklalaidžių studijoje apsilankė žalgiriečių trenerių štabo narys Gintaras Krapikas, kuris bendravo su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku „Žalgiris Insider“ nariams skirtoje tinklalaidėje.

„Turbūt meluočiau sakydamas, kad po laimėtų rungtynių nuotaika prasta. Dar po taip užtikrintai laimėtų. Toks buvo mūsų tikslas. Tikslas – per kiekvienas paskutines reguliariojo sezono rungtynes šiek tiek kilstelėti savo žaidimo lygį į viršų. Jau siekti to fiziškumo, maksimalios energijos ruošiantis artėjančioms atkrintamosioms. Nors rungtynės su „Rytu“ neturėjo jokios reikšmės turnyro lentelėje, visgi į rungtynes atėjusi pilna arena žmonių, tave tikrai įpareigoja ir, galvoju, parodėme solidų žaidimą didžiąją susitikimo dalį. Su nedidele duobele trečiojo kėlinio metu, kai leidome pelnyti varžovams per daug taškų vieno kėlinio metu. Aišku, ir treneris kalbėjo apie tai, kad „Rytas“ yra tokio komanda, kuri tik ir laukia tokio momento. Jeigu sulaukia, juo pasinaudoja“, – aiškino specialistas.

Turnyro lentelėje „Žalgiriui“ ir „Rytui“ rungtynės jau nebeturėjo jokios reikšmės – kauniečiai dar gerokai iki šios dvikovos buvo užsitikrinę pirmą vietą turnyro lentelėje ir namų pranašumą visuose atkrintamųjų etapuose. Tuo metu sostinės klubas buvo nepajudinamas iš antros vietos.

Ar abi komandos šiame susitikime ne iki galo parodė savo tikrąjį veidą? Treneris G.Krapikas į tokį klausimą pasižiūrėjo iš dviejų pusių.

„Galiu sutikti tik dalinai. Iš taktinės pusės tiek „Rytas“, tiek ir mes nerodėme to, ką rodysime atkrintamųjų ar dar tolimesniame etape. Bet kad jie nesikautų, kad jie nebandytų – tikrai to negalėčiau pasakyti. Tikrai buvo dėtos pastangos, rodė energiją – galbūt ne kiekvienam pavyko, taip jau būna. Jie nebandė pasiduoti ar į rungtynes žiūrėti atsainiai. Sutinku, kad jie tiek, tiek mes neatskleidė kai kurių taktinių dalykų, kuriuos galbūt ruošiame treniruočių metu“, – teigė treneris.

Tinklalaidėje buvo paliesta ir sėkmingą reguliariojo sezono pabaigos atkarpą žaidžiančio amerikiečio Matto Mitchello tema. Komentuodamas jo žaidimą treneris akcentus dėliojo ir ant komandos pastangų viso sezono metu bei M.Mitchello pavyzdį sugretino su kito žalgiriečio – Igno Brazdeikio dėtomis pastangomis sunkiomis sezono atkarpomis.

„Norėčiau grįžti truputį atgal. Kalbėjome apie Mattą Mitchellą – kaip jis grįžo į rotaciją ir tapo ramsčiu komandai. Ne taip seniai arba, sakykime taip, sezono pradžioje tokioje situacijoje buvo ir Ignas. Buvo rungtynių, kuriose jis nežaidė, net nebuvo registruotas. Mažos minutės. Dabar jis yra vienas pagrindinių penketuko žaidėjų. Startinio penketo žaidėjų. Tai rodo, ką reiškia, kai žaidėjas nepasiduoda. Jie yra tokiame amžiuje, kada dar reikia dirbti. Kiekvienas treneris turi savo kriterijus, pagal kuriuos žaidėjus leidžia į aikštę. Pavyzdžiui, puolime kažką duodi, o gynyboje užmerki akis. Kitas treneris – tu gynyboje atidirbai, o puolime – man nesvarbu įmetei, ar ne. Yra ir tokių trenerių, kurie nori, kad savo puolime talentą rodytum tokį, kokį turi, bet, gerbiamasis, už tave gynyboje papildomai niekas nedirbs. Pagal savo galimybes. Negali komandoje būti penkių Butkevičių ar penkių Giedraičių. Bet pagal savo galimybes, kad nors rodytum pastangas, kad dirbi. Pasiek savo galimybių ribą ir tai jau bus didelė pagalba. Ignas ties tuo dirbdamas ir nepasiduodamas išsikovojo sau vietą ir yra vienas pagrindinių mūsų žaidėjų“, – kalbėjo G.Krapikas.

Visos tinklalaidės metu G.Krapikas kalbėjo apie komandos legionierių susikaupimą, LKL turnyro lentelės įdomybes, būsimą Eurolygos finalo ketvertą bei atsakė į „Žalgiris Insider“ narių klausimus. Visą tinklalaidę jau dabar galima pamatyti „Žalgiris Insider“ platformoje.