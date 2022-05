Kovos menų žvaigždei į karą Ukrainoje – nusispjaut: surengė tragikomišką treniruotę su Kadyrovu

Kylanti žvaigždė Ch. Čimajevas stipriai bičiuliaujasi su R. Kadyrovu – Čečėnijos diktatoriumi.

R. Kadyrovas neseniai grasino Lenkijai, kuri palaikė Ukrainą po Rusijos invazijos. Prie grasinimų diktatorius pridūrė ir tai, kad neva Lenkija turi atsiprašyti Rusijos ambasadoriaus, kuris buvo apipiltas raudonais dažais, bandydamas padėti geles prie sovietinio paminklo.

Ch. Čimajevo treniruočių „partneris“ save apibūdina kaip V. Putino pėstininką. Negana to, Čečėnijos kariai viešai kaltinami prisidėję prie karo nusikaltimų Ukrainoje.

Treniruotės vaizdo įrašas – tikra tragikomedija. Ch. Čimajevas akivaizdžiai pasiduoda R. Kadyrovui ir leidžia šiam lengvai jį nuversti ir net atlikti smaugimo veiksmą.

Here is UFC fighter Khamzat Chimaev sparring with Ramzan Kadyrov at the Chechen dictator’s fight club pic.twitter.com/kq2W8MFh7k