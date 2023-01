Apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė buvęs Ukrainos vidaus reikalų ministro pavaduotojas Antonas Heraščenka.

„Ilsėkis ramybėje, Volodymyrai. Prarandame geriausius žmones“, – rašė A. Heraščenka.

Volodymyr Androshchuk, Ukrainian track and field athlete, member of the national team, died in combat near Bakhmut.



RIP, Volodymyr.



We keep losing our best people. pic.twitter.com/4lP8MF147h