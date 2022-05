Kovingame Europos lygos finale – baudinių serija ir ilgai lauktas „Eintracht“ triumfas

Iš gynybos išsilaisvinęs Daichi Kamada 11-ąją minutę atsidūrė vienas prieš vartininką, tačiau nukreipti kamuolio į vartus nepavyko.

Puikia proga pasižymėti nepasinaudojo Joe Aribo, kurio 26-ąją minutę smūgiuotas kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.

Filipas Kostičius 32-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė ir rungtynių rezultatas išliko nepakitęs.

J.Aribo 57-ąją minutę pasinaudojęs grubia varžovo klaida nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Rangers“ į priekį 1:0.

Jesperas Lindstromas 59-ąją minutę atliko galingą smūgį, tačiau kamuolį blokavo pasiaukojančiai sužaidęs varžovas.

Rafaelis Santosas Borre 69-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Ansgaro Knauffo 84-ąją minutę surengtą reidą į baudos aikštelę sėkmingai sustabdė varžovas ir „Eintracht“ rengta ataka nutrūko.

An estimated 100,000 Rangers fans have travelled to Spain for the Europa League final 😳 pic.twitter.com/rT3d35r9zB