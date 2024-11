Kova nebaigta: po nepatekimo į A lygą – „Be1“ ekipos protestas dėl galimos manipuliacijos

Šeštadienį Marijampolėje sužaidus antras pereinamąsias rungtynes į A lygą, tarp futbolo specialistų bei sirgalių kilo karštos diskusijos dėl arbitrų veiksmų šiame mače. Jau pasibaigus pagrindiniam laikui ir prasidėjus teisėjo kompensuotoms minutėms aikštės teisėjas Robertas Valikonis skyrė 11 m baudinį į Jonavos „Be1“ komandos vartus. Jį realizavusi Marijampolės „Sūduva“ išsiveržė į priekį 1:0, o tai reiškė lygybę dviejų mačų serijoje (pirmąsias rungtynes Jonavoje „Be1“ buvo laimėję 2:1). Tokiu būdu „Sūduva“ išplėšė pratęsimą, o jam pasibaigus be įvarčių, vėliau laimėjo 11 m baudinių seriją 4:2, išsaugodama vietą A lygoje.

„Be1“ klubo atstovų nuomone, švelniai tariant, sunkiai suvokiamai atrodė ne tik atskiri R. Valikonio veiksmai, bet ir visa jų serija lemiamomis rungtynių akimirkomis: pirmiausia – pats sprendimas skirti 11 m baudinį 92-ąją min., bei dar keli epizodai. Likus 7 sek. iki 11 m baudinio, baudos aikštelėje nebuvo užfiksuota akivaizdi pražanga prieš „Be1“ vartininką Dominyką Valecką. Taip pat prieš smūgiuojant 11 m baudinį teisėjas nepašalino pašalinių asmenų, stovėjusių už „Be1“ vartų bei trukdžiusių savo riksmais bei kitais veiksmais vartininkui. Taip elgtis ir netgi būti už vartų griežtai draudžia varžybų reglamentas. Maža to, „Be1“ komandai per pratęsimą teisėjas neleido atlikti trijų žaidėjų keitimo, nors pagal reglamentą jonaviečiai tokią teisę turėjo - vietoje to buvo įleistas tik vienas atsarginis.

„Nenorime mėtytis kaltinimais ar kalbėti apie atskirus epizodus. Norime tik vieno – kad viską apibendrinus triumfuotų sąžiningas žaidimas. Tai yra ypatingai svarbu visam mūsų futbolo įvaizdžiui. Teisėjo veiksmų pagrįstumą ir profesinį tinkamumą turbūt įvertins šios srities specialistai. Mes naudojamės savo teise pateikti protestą ir tikimės, kad LFF, remdamasi Drausmės kodeksu, sudarys komisiją, kuri išsiaiškins, ar teisėjo veiksmai turėjo esminės įtakos galutiniam rungtynių rezultatui. Ir - kad bus priimti atitinkami sprendimai... Dar kartą pabrėžiu: mes nieko neteigiame kategoriškai kol tai nėra įrodyta, o siekiame skaidrumo ir aiškumo“, - dėstė A. Markevičius.

