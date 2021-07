Kotrynai Teterevkovai nepavyko patekti į finalą

19-metė K. Teterevkova savo jėgas išbandė 100 m krūtine rungtyje. Didžiausias dar trumpos karjeros laimėjimas – 1 vieta 2018 m. Europos jaunių čempionate (100 m krūtine).

Lietuvė distanciją įveikė per 1.06.82 min. Tiesa, toliau sekusiuose plaukimuose buvo pademonstruoti taip pat aukšti rezultatai ir bendroje įskaitoje lietuvė pateko į 15 vietą tarp 16 pusfinalio dalyvių. Be to, užfiksuotas laikas – lietuvės karjeros rekordas.

Pusfinalyje lietuvė pirmus 50 m plaukė tarp penkių-keturių geriausių. Tačiau antroje distancijos dalyje pajėgesnės varžovės padidino tempą.

Lietuvė finišavo septinta savo plaukime per 1.07.39 min. Tai šiek tiek prastesnis rezultatas nei atrankoje. Nuo lyderės mūsiškė atsiliko daugiau nei 2 sekundėmis. Deja, į finalą patekti nepavyko.

K. Teteterevkova Tokijuje dar pasirodys. Jos laukia 200 m krūtine atranka.