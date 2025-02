Kosminį tritaškį pataikęs Wembanyama neturėjo lygių – palaužė galingai žaidusį Antetokounmpo

Nors graikas iš arti dengė V. Wembanyama, tačiau šis vis tiek pelnė 30 taškų, atkovojo 14 kamuolių ir blokavo 6 metimus, o „Spurs“ pasiekė sezono rezultatyvumo rekordą.

Dvikovos metu jis pataikė keletą itin sudėtingų tritaškių, kurie papuošė rungtynes.

Iš viso V.Wembanyama pataikė 9 metimus iš 20 ir surengė įspūdingą pasirodymą praėjus vos vienai dienai po to, kai buvo išrinktas į savo pirmąsias „Visų žvaigždžių“ rungtynes kaip Vakarų konferencijos atsarginis žaidėjas.

VICTOR WEMBANYAMA ONE-LEGGED THREE. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6IqaB9QhNj

Keldonas Johnsonas pridėjo 24 taškus, o Stephonas Castle'as pelnė 20 taškų, padėdamas „Spurs“ nutraukti dviejų pralaimėjimų seriją.

Giannis Antetokounmpo buvo rezultatyviausias „Bucks“ žaidėjas, surinkęs 35 taškus ir atkovojęs 13 kamuolių. Damianas Lillardas pridėjo 22 taškus, o Khrisas Middletonas – 21.

VICTOR WEMBANYAMA ARE YOU SERIOUSpic.twitter.com/h3yiPq3tSV