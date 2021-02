Korte dusti pradėjusi teniso žvaigždė atsisakė atskleisti savo sveikatos būklę

Baltarusės gerbėjus šiame mače privertė sunerimti momentas mačo pabaigoje, kai V.Azarenka staiga pradėjo dusti, o medikai bėgte nuskubėjo jai padėti. Baltarusė buvo nuvesta užaikštės ribų, kur, kaip spėjama, jai prireikė inhaliatoriaus. Pati tenisininkė po mačo atsisakė atskleisti savo sveikatos būklę žurnalistams.

„Teisiškai gydytojai negali viešinti savo pacientų duomenų, todėl aš nesuprantu, kodėl jūs manęs reikalaujate, kad aš atskleisčiau savo sveikatos būklę. Manau, kad reikėtų įvesti naują konfidencialumo taisyklę, nes atvirai pasisakius apie sveikatos būklę vėliau prasideda visokios diskusijos ir galiausiai internautai pradeda tave teisti.

Aš tikrai nesuprantu, kodėl susirgę, traumuoti ar kitų problemų turintys sportininkai turi visam pasauliui pranešti apie savo ligą ar pan. Manau, kad reikia imtis pokyčių ir viešinti tokius dalykus tik tada, kai pats žaidėjas to nori“, – sakė V.Azarenka.

Vika struggling a lot with her breathing. She’s now receiving treatment. #AusOpen pic.twitter.com/w9oTJboQAC