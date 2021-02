„Australian Open“ favoritė Halep vos išvengė sensacijos

Pirmasis setas klostėsi nenuspėjamai, o vienas spurtas keitė kitą. S.Halep seto pradžioje pirmavo 2:0, tada pralaimėjo 4 geimus iš eilės, tuomet atstatė pusiausvyrą (4:4), bet devintajame geime nerealizavo „break pointo“, o dešimtajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.

Antrojo seto pradžioje abi tenisininkės laimėjo po dvi varžovės padavimų serijas. S.Halep šiame sete dar kartą į priekį išsiveržė po septintojo geimo, kai laimėjo A.Tomljanovič padavimų seriją. Šį kartą rumunė savo pranašumo neišbarstė.

Paskutiniame sete S.Halep ne kartą gelbėjosi iš sudėtingos situacijos. Ji atsiliko 0:2, bet ketvirtajame geime išlygino rezultatą (2:2). Vėliau rumunė turėjo net 3 geimų deficitą (2:5), tačiau laimėjo varžovės padavimų seriją ir dar kartą atsitiesė (5:5). Įtemptame vienuoliktajame geime A.Tomljanovič neutralizavo tris „break pointus“, bet ketvirtu bandymu S.Halep realizavo savo galimybę ir persvėrė rezultatą. Dvyliktajame geime rumunė žaidė užtikrintai ir šventė sunkią pergalę.

S.Halep 2018 m. žaidė „Australian Open“ finale, o pernai pasiekė pusfinalį. A.Tomljanovič bandė pirmą kartą karjeroje patekti į trečiąjį „Australian Open“ ratą.

