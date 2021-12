Koronavirusas nustatytas „Arsenal“ treneriui Mikeliui Artetai

Dėl to ispanas negalės vadovauti komandai sekmadienio Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse prieš „Manchester City“.

Koronavirusas „šienauja“ vis daugiau komandų, o neseniai paaiškėjo, kad koronaviruso atvejų „Premier“ lygoje yra rekordiškai daug.

Neseniai lygos klubai svarstė apie galimybę trumpam sustabdyti sezoną, kad būtų suvaldyta covid-19 pandemija tarp lygos žaidėjų ir trenerių.

Visgi, nuspręsta atsisakyti tokios minties ir tiesiog toliau žaisti rungtynes, jei klubai turi užtektinai sveikų žaidėjų. Tiesa, kai kuriems klubams antroji sezono dalis nusimato itin intensyvi, nes į tvarkaraštį dar reikės įtalpinti nukeltas rungtynes.

