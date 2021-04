Kombinuotoje rungtyje dominavusi Asadauskaitė-Zadneprovskienė liko per plauką nuo bronzos

Finalas prasidėjo nuo fechtavimo rungties. Joje geriausiai pasirodė lenkė Anna Maliszewska (23 pergalės, 12 pralaimėjimų, 238 tšk.). Už jos išsirikiavo trys sportininkės, pasiekusios po 22 pergales per 35 kovas – britės Kate French ir Francesca Summers bei kinė Xiaonan Zhang. Jos pelnė po 232 tšk. Ieva Serapinaitė su 19 pergalių ir 214 tšk. pasidalino 12-16 vietas, o Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė (17 pergalių, 202 tšk.) pasidalino 19-23 pozicijas.

200 m plaukime laisvuoju stiliumi I.Serapinaitė užfiksavo 6-ą laiką (2:14.53 min., 281 tšk.), o L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė – 23-ią (2:22.31, 266).

Lyderių trejetą sudarė rusė Gulnaz Gubaydullina (2:10.73, 289), italė Alice Sotero (2:12.46, 286) ir prancūzė Elodie Clouvel (2:12.65, 285). Po dviejų rungčių lyderiavo prancūzė Marie Oteiza (509), antra rikiavosi vengrė Michelle Gulyas (506), o trečia – K.French (505). I.Serapinaitė buvo 6-a (495), o L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė – 24-a (468).

Tiesa, skirtumai tarp sportininkių buvo gana maži, kas buvo paranku L.Asadauskaitei-Zadneprovskienei prieš kombinuotą rungtį.

Papildomame fechtavimo etape L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė pralaimėjo pirmąją kovą, o I.Serapinaitė vienu tašku papildė savo kraitį (496). Po papildomo etapo M.Oteiza (514) dar labiau atitrūko nuo K.French (507) ir M.Gulyas (506). I.Serapinaitė pakilo į 5-ą vietą, o L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė nukrito į 25-ą poziciją.

I.Serapinaitė nuostabiai pasirodė jojimo rungtyje. Ji nepadarė nė vienos klaidos, trasą įveikė per 77 sek. ir surinko maksimalų įmanomą taškų skaičių – 300. L.Asadauskaitės-Zadneprovskienės žirgas nuvertė 1 kliūtį (7 baudos balai), be to, ji 1 sek. viršijo laiko limitą, todėl surinko 292 tšk.

Prieš lemiamą rungtį lydere išliko 814 tšk. turėjusi M.Oteiza. Antra rikiavosi A.Maliszewska (801), o I.Serapinaitė (796) pavijo trečioje vietoje buvusią A.Sotero (796). L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė (760) pakilo į 23-ią poziciją.

Kombinuotoje rungtyje, kaip ir tikėtasi, L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė (1340 tšk.) lenkė vieną varžovę po kitos. Iš viso lietuvė sugebėjo pakilti per 18 vietų į viršų ir finišavo 5-a, o nuo bronzos ją skyrė 8 sek. Lietuvės laikas kombinuotoje rungtyje buvo absoliučiai geriausias.

Pastarąjį kartą oficialiose varžybose olimpinė čempionė dalyvavo 2019-ųjų rugsėjo mėn.

Etapą laimėjo M.Oteiza (1367). Iš pirmos vietos startavusi sportininkė sulaukė rimto K.French (1360) iššūkio, bet paskutiniame šaudymo ruože prancūzė buvo šiek tiek greitesnė ir vėliau pabėgo nuo britės. Trečia finišavo A.Maliszewska (1348).

Lyderių ketverte į trasą pajudėjusi I.Serapinaitė kombinuotoje rungtyje neprilygo pagrindinėms varžovėms ir nukrito iki 15-os vietos (1312).