Koemanas lieka prie „Barcelonos“ klubo vairo

Į kontraktą yra įtraukta galimybė pratęsti sutartį dar vieneriems metams, jei pavyks komandai įgyvendinti iškeltus tikslus.

„Barcelonos“ prezidentas Joanas Laporta kartu su direktorių taryba sudarė sandorį tarp dviejų oficialių šalių ketvirtadienį vyksiančio susitikimo metu „Camp Nou“ stadiono biure.

„Apmąstymo laikotarpis buvo būtinas. Bet mes nutarėme tęsti darbus su R. Koemanu“,– kalbėjo J.Laporta.

R. Koemanas per pirmąjį savo sezoną klube Ispanijos pirmenybėse liko 3-oje vietoje, anksti baigė pasirodymą UEFA Čempionų lygoje, bet iškovojo „Copa Del Rey“ taurę.

🗣 @JoanLaportaFCB: ❝ Ronald Koeman will continue to be the Barça manager next season ❞ pic.twitter.com/nLo2bvCGMo