Krepšininkas nubaustas, nes užsipuolė rungtynių arbitrą.

Incidentas nutiko rungtynėse prieš Jutos „Jazz“, kurias komanda pralaimėjo 93-108.

27 metų krepšininkui tai yra ketvirta bauda šiame sezone, anksčiau skirtų baudų bendra suma yra 90 tūkst. JAV dolerių.

Don’t know what precipitated this but just seems unnecessary from Randle. Led to a small postgame scuffle. pic.twitter.com/FAwhFWmXTx