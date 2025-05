„Knicks“ įveikė „Pacers“ ir išplėšė šeštąsias rungtynes serijoje

Tomo Thibodeau auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21) įveikė Indianos „Pacers“ komandą ir serijos rezultatas tapo 2:3.

Nugalėtojams Jalenas Brunsonas pelnė 32 taškus, Karlas-Anthony Townsas pridėjo 24 taškus ir 13 atkovotų kamuolių.

„Knicks“ pirmą kartą laimėjo savo aikštėje šioje serijoje ir neleido „Pacers“ antrą kartą klubo istorijoje žengti į NBA finalą. Indianos klubas dar kartą bandys tai padaryti šeštadienį savo arenoje.

Paskutinėmis rungtynių minutėmis sirgaliai skandavo „Knicks in 7!“, kai komanda pratęsė savo pirmą pasirodymą konferencijos finale nuo 2000-ųjų ir išlaikė viltį tapti 14-ąja ekipa NBA istorijoje, atsigavusia po 1:3 serijoje. Vis dėlto jokia komanda dar nėra laimėjusi konferencijos finalo, pralaimėjusi pirmąsias dvejas rungtynes namie.

Praėjus vos dviem dienoms po to, kai praleido net 43 taškus per pirmąjį ketvirtį, „Knicks“ šįkart sugebėjo sustabdyti varžovus – „Pacers“ per pirmąją rungtynių pusę pelnė tik 45 taškus. Tyrese’as Haliburtonas, anksčiau rinkęs 32 taškus, 15 rezultatyvių perdavimų ir 12 atkovotų kamuolių, šįkart apsiribojo vos 8 taškais ir 6 perdavimais.

„Pacers“ iki šiol buvo laimėjusi šešerias iš eilės išvykos rungtynes. Šįkart „Pacers“ pataikė vos 40,5 proc. metimų iš žaidimo ir sužaidė nerezultatyviausias rungtynes šiose atkrintamosiose.

J. Brunsonas pelnė 14 taškų jau pirmajame ketvirtyje, o „Knicks“ pirmavo 27:23 – tai buvo 20 taškų mažiau nei jie buvo praleidę pirmame ketvirtyje ketvirtose rungtynėse (43:35).

Trečiąjį ketvirtį J. Brunsonas pradėjo įspūdingai – pelnė pirmuosius aštuonis komandos taškus, o „Knicks“ susikrovė 20 taškų pranašumą. „Pacers“ sugebėjo jį sumažinti perpus, bet Niujorkas atsakė spurtu 12:0, kurį vainikavo keturių taškų vertės J. Brunsono epizodas – pranašumas išaugo iki 86:64.

„Knicks“: Jalenas Brunsonas 32 (8/11 dvit., 4/7 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Karl-Anthony Townsas 24 (9/16 dvit., 1/4 trit., 13 atk. kam., 4 kld.), Mikalas Bridgesas (6/9 dvit., 5 rez. perd.) ir Joshas Hartas (4/6 dvit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.) po 12, OG Anunoby 11 (2/7 dvit., 1/7 trit., 4 atk. kam.), Mitchellas Robinsonas 6 (6 atk. kam.), Landry Shametas ir Milesas McBride po 5, Precious Achiuwa ir Arielas Hukporti po 2.

„Pacers“: Bennedictas Mathurinas 23 (4/6 dvit., 2/4 trit., 9 atk. kam.), Pascalis Siakamas 15 (4/10 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Obi Toppinas 11 (4/6 dvit., 0/4 trit., 4 atk. kam.), Tyrese Haliburtonas (2/5 dvit., 6 rez. perd.) ir Benas Sheppardas po 8, T.J. McConnellas 7 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Jarace Walkeris (2/4 trit.) ir Andrew Nembhardas (3/7 dvit.) po 6, Mylesas Turneris 5, Aaronas Nesmithas 3 (1/5 trit.), Tony Bradley 2.