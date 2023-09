Klubinio masto revanšas: „Žalgiris“ nepaliko šansų Latvijos vicečempionams

VEF klubas yra jungtinės Latvijos ir Estijos lygos vicečempionas.

Rungtynių pradžioje žalgiriečiai gerai dalijosi kamuoliu: po Edgaro Ulanovo perdavimų dvitaškius įmetė Laurynas Birutis ir Lukas Lekavičius, Keenanas Evansas tritaškiui išvedė E.Ulanovą ir pats šovė iš toli po L.Lekavičiaus perdavimo – 10:6. E.Ulanovas taikliai atakavo ir iš vidutinio nuotolio, L.Birutis nugara apžaidė varžovą, po Dovydo Giedraičio perdavimo įdėjo Kevarriusas Hayesas, o pirmąjį kėlinį uždarė Arno Butkevičiaus baudų metimai – 18:18.

Prasidėjus antrajam kėliniui A.Butkevičius pelnė dar 5 taškus, galingai sužaidė K.Hayesas ir po krepšiu prasiveržęs Nazas Mitrou-Longas – 27:25. Pasižymėjo L.Birutis, dvitaškį su pražanga pelnė A.Butkevičius, po tritaškį įmetė L.Lekavičius ir E.Ulanovas – 38:30. Nuo baudų metimo linijos taškus rinko L.Lekavičius ir Nedas Montvila, o kėlinį greitajame puolime užbaigė Dovydo Butkos ir E.Ulanovo tandemas – 43:31.

REKLAMA

REKLAMA

Po didžiosios pertraukos puikų žaidimą demonstravo Brady Manekas, pelnęs 8 taškus iš eilės – 51:34. Gynyboje blokus dalijo K.Hayesas, gražų kamuolio judėjimą tritaškiu pavertė Dovydas Giedraitis, o iš po krepšio gražius taškus pelnė A.Butkevičius – 57:41. Spurtą 9:0 užbaigė K.Hayeso 4 taškai ir L.Lekavičiaus bei E.Ulanovo baudų metimai – 64:41. Paskutinius trečiojo kėlinio taškus po Danieliaus Lavrinovičiaus perdavimo pelnė L.Birutis – 66:43.

REKLAMA

Lemiamo ketvirčio metu žalgiriečiai daugiau nei keturias minutes nepelnė taškų ir pralaimėjo atkarpą 0:9 – 66:52. Baudos metimu taškų badą nutraukė L.Birutis, dvitaškį iš po krepšio įvertė E.Ulanovas, penkis taškus surinko N.Mitrou-Longas, K.Evansas ir A.Butkevičius smeigė po tritaškį – 80:59.

„Žalgiris“: A.Butkevičius 15 (2 per. kam.), E.Ulanovas 13 (5 rez. perd.), L.Lekavičius 9 (2 per. kam.), L.Birutis 9 (7 atk. kam.), K.Hayesas 8 (3 per. kam., 3 blk.) , B.Manekas 8 (5 atk. kam., 2 per. kam.), K.Evansas 7 (5 rez. perd.), N.Mitrou-Longas 7 (4 rez. perd.), D.Giedraitis 3, N.Montvila 1, D.Lavrinovičius 0, D.Butka 0.

VEF: A.Putans 10, B.Adamsas 10.