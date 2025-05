Kito sezono Eurolyga: 38 rungtynės ir 10 dvigubų savaičių

Nors buvo svarstyta galimybė turnyrą padalyti į dvi konferencijas, ši idėja atmesta. Tai reiškia, kad kiekviena komanda reguliariajame sezone sužais ne 34, o net 38 rungtynes.

Kitame sezone numatytos net 10 dvigubų savaičių, kai komandos turės žaisti po du kartus per savaitę. Be to, varžybos nebus stabdomos net ir per FIBA rinktinių atrankos langus.

Visos komandos, kurios varžėsi praėjusiame sezone, liks turnyre, išskyrus Berlyno ALBA, kuri persikėlė į FIBA Čempionų lygą.

Prie Tel Avivo „Hapoel“, kuri dalyvavimą užsitikrino sportiniu principu, prisijungs ir Valensijos bei Dubajaus komandos.