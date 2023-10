Kiltinavičius – apie užgrūdinusias patirtis, karjeros pradžią ir įdomiausias trenerių dvikovas

41-erių strategas per pastaruosius keturis sezonus ne kartą susidūrė su įvairiais iššūkiais. Debiutavęs „Betsafe-LKL“ kaip Kėdainių komandos vairininkas, jis to paties klubo buvo atleistas ir vėl pasamdytas dar tą patį sezoną. Po dar vieno etapo Nacionalinėje krepšinio lygoje M. Kiltinavičius pernai mėgino išgelbėti Prienų ekipą nuo iškritimo iš „Betsafe-LKL“. Nepaisant to, ką patyrė, treneris teigia nesigailintis pakliuvęs į keblias situacijas.

„Po tokių situacijų tobulėji, nes kuo ji sudėtingesnė, tuo daugiau išmoksti. Svarbiausių pamokų negalėčiau išskirti, nes jų tikrai labai daug. Per įvairias patirtis tu gilini savo krepšinio supratimą apie taktiką, emocinių ir psichologinių dalykų svarbą ir gylį, klubo struktūros, veiklos, sudedamųjų dalių įtaką – kaip kiekvienas klubo žmogus yra svarbus ir stipriai daro įtaką rezultatams“, – teigė M. Kiltinavičius.

Mažeikiškių treneris papasakojo, kaip atrodė jo karjeros pradžia, kuomet kelią krepšinyje teko derinti su muzikiniu nuotykiu vienoje populiariausių to laikotarpio Lietuvos grupių.

„Realybė buvo tokia, kad aš pradžioje buvau žaidėjas, bet 20-ies metų dėl sveikatos problemų turėjau sustabdyti profesionalaus krepšininko kelią. Iškart pradėjau treniruoti vaikus. Taip atsitiko, kad tą vasarą mane pasikvietė į grupę „N.E.O.“. Pradžioje tai atrodė kaip vasaros praleidimo būdas, bet visa tai išsirutuliojo į gan didelį projektą. Visais tais metais, kada „N.E.O.“ buvo žinoma visoje Lietuvoje, mano pagrindinė tema buvo krepšinis, aš dirbau su vaikais. Žmonėms, kurie to nežinojo, atrodė, kad aš esu dainininkas, kuris po to pradėjo treniruoti. O iš tikrųjų buvo visai kitaip“, – savo istoriją priminė treneris.

Pilną pokalbį, per kurį M. Kiltinavičius atskleidė, su kuriuo „Betsafe-LKL“ treneriu jam buvo įdomiausia rungtis, žiūrėkite čia: