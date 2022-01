Kilogramą dulkių „suvalgiusio“ Antano Juknevičiaus trasoje laukė kupranugarių spąstai

Startavęs prieš daugelį kitoms kategorijoms priklausančios Dakaro technikos, „Kreda“ komandos ekipažas savo tempu įveikė greičio ruože tykojusius iššūkius ir sėkmingai pasiekė finišą.

Trasoje tykojo kupranugarių spąstai

Sausio 13-ąją vykusiame vienuoliktajame – priešpaskutiniame – greičio ruože Dakaro dalyviams teko įveikti 346 kilometrus sportiniu tempu atliekant kilpą aplink Bishos miestą. Tiesa, iki greičio ruožo starto dar reikėjo įveikti 87 kilometrus bendrojo naudojimo keliais, tačiau Dakaro standartais tai trumpas atstumas.

Vienuoliktame greičio ruože Dakaro organizatoriai žadėjo 40 proc. smėlio, 29 proc. žvyro, 27 proc. kopų ir 4 proc. akmenų. Paverskime šiuos procentus trasoje laukusiais iššūkiais ir virtualiai pasivaikščiokime po trasą. Pirmoje greičio ruožo dalyje „Kreda“ komandos duetas turėjo įveikti smėliu apipustytas išdžiūvusias upių vagas ir siaurus kanjonus bei sudėtingas navigacines mįsles juose.

Nuo 67 trasos kilometro laukė minkšto smėlio kopos. Kai kurios iš jų priklausė trečio lygio klasifikacijai – aukščiausioms ir sudėtingiausioms kopoms. Vėliau sekė painios atviros bekelės vietos ir greičio ruožo sekcija tarp Saudo Arabijos augmenijos bei kupranugarių žolės „spąstų“ (kieto smėlio kalnų, ant kurių auga žolės kuokštai). O greičio ruožo pabaigoje teko įveikti dar šiek tiek kopų ir smėlėtų sekcijų, vingiuojančių kanjonais bei slėniais.

Kopose vykdė treniruotę

Vienuoliktajame greičio ruože „Kreda“ sportininkų duetas startavo iš 36-osios pozicijos, horizonte matydamas tik tai pačiai Dakaro klasei priklausančius automobilius. Skendėdamas dideliuose dulkių debesyse, A. Juknevičius važiavo savo tempu ir rinko kelio taškus, o galiausiai pasiekė dienos finišą, preliminariai 35-oje vietoje.

„Šiandien varėm su vėjeliu ir kaifavom, nors greičio ruožas buvo sunkus – labai plėšė pakabą. Per akmenis pravarėm su kietai pripūstais ratais, po to šokom į kopas nenusileidę slėgio. Jeigu kovotume dėl pozicijų, tai stotume ir tą slėgį šiek tieks susimažintume, kad kopose būtų lengviau, bet su kietais per kopas – labai gera treniruotė. Porą kartų buvom paklydę, turėjom grįžti ir paimti kelio taškus, bet šiaip viskas gerai. Nors buvo labai daug dulkių – suvalgėm jų kokį kilogramą. Bet tai yra Dakaro dalis ir mes nesiskundžiam. Finišas jau visai čia pat – liko paskutinė dienelė“, – po finišo sakė „Kreda“ komandos pilotas A. Juknevičius.

Finišavęs „Kreda“ komandos ekipažas įveikė 68 kilometrų pervažiavimą bendrojo naudojimo keliais iki to paties bivako Bisha mieste, iš kurio startavo ryte. Rytoj iš jo Dakaro dalyviai pajudės į dvyliktąjį – paskutinį – greičio ruožą ir finišo podiumo ceremoniją.

Kas laukia dvyliktajame greičio ruože?

Sausio 14-ąją Dakare vyks dvyliktasis – paskutinis – greičio ruožas. Jame Dakaro dalyviai turės įveikti vieną trumpiausių – 164 kilometrų – greičio ruožą, važiuodami iš Bishos miesto į Džedą. Organizatorių teigimu, greičio ruože Dakaro dalyvių lauks Saudo Arabijos smėliu padengta trasa, vingiuojanti Raudonosios jūros pakrante.

2022-ųjų Dakaro ralis sausio 1–14 dienomis trečią kartą vyksta Saudo Arabijoje. „Kreda“ komandos lyderis – Antanas Juknevičius yra labiausiai patyręs lietuvis Dakaro lenktynininkas, startavęs 13-ame savo Dakare. Smėlynus ir dykumas laikantis savo stichija, Dakaro panku vadinamas lenktynininkas yra tris kartus pagerinęs Baltijos šalims priklausantį geriausią rezultatą automobilių kategorijoje. 2018-iais Antanas Juknevičius organizatorių oficialiai pripažintas Dakaro ralio legenda.