Kilnus Ronaldo poelgis – apmokėjo sunkiai sergančio vaiko operaciją

G.Rodriguez sesuo Ivana patvirtino finansinę paramą, o berniuko tėvai informavo, kad po šios paramos Tomasas buvo pristatytas į ligoninę Barselonoje.

2019-ųjų rugsėjį berniukui buvo diagnozuotas smegenų vėžys. Po gydymo liga sugrįžo, o berniuko tėvai internete publikavo pranašimą apie renkamą finansinę paramą būtinai operacijai.

Vasario 7 dieną Tomaso tėvai padėkojo Cristiano ir Georginai, o pastarosios sesuo parašė: „Ačiū Georgina ir Cristiano už pagalbą, solidarumą ir gerą širdį. Milžiniškas dėkingumas už paramą, dabar Tomasas sulauks reikiamo gydymo“.

A Portuguese couple have thanked Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez for supporting their 7-year-old son’s battle with cancer.



Tomas was first diagnosed with neuroblastoma in 2019, and is now on his way to Barcelona for treatment 🙏❤️ pic.twitter.com/jRp5IqeRBc