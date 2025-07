Kiek pinigų „Chelsea“ uždirbo triumfavęs FIFA pasaulio klubų taurėje?

„Mėlynieji“ iš viso uždirbo 91,9 mln. svarų sterlingų siekiančią sumą. Anglijos klubas vien tik už dalyvavimą šiame turnyre gavo 27,9 mln. svarų sterlingų, o grupių etape savo sąskaitą papildė dar 4,4 mln. svarų sterlingų.

„Chelsea“ už dalyvavimą aštuntfinalyje gavo 5,5 mln. svarų sterlingų, ketvirtfinalyje – 9,6 mln. svarų sterlingų, pusfinalyje – 15,3 mln. svarų sterlingų, o finale – 21,9 mln. svarų sterlingų. Triumfas finale taip pat papildė klubo fondą dar 7,3 mln. svarų sterlingų.

Priminsime, jog geriausiu šio turnyro žaidėju buvo išrinktas Cole‘as Palmeris finale pelnęs du įvarčius ir atlikęs vieną rezultatyvų perdavimą.

Tuo tarpu „Chelsea“ vartininkas Robertas Sanchezas laimėjo „Auksinių pirštinių“ apdovanojimą, nes pastarajam turnyro metu du kartus pavyko išsaugoti „sausus“ vartus.

