Kevino Duranto tritaškis su pražanga inicijavo pergalingą „Nets“ spurtą

Septynių krepšininkų neturėjusią Bruklino komandą į priekį vedė Kevinas Durantas, kuris pelnė 34 taškus ir atkovojo 11 kamuolių.

Puolėjas likus žaisti 1:46 minutei ir rezultatui esant lygiam pelnė tritaškį su pražanga.

Po to per 44 sekundes tritaškį pridėjo Blake’as Griffinas, du baudų metimus įmetė Davidas Duke’as ir 9-0 spurtavusi „Nets“ pergalės per likusią minutę nepaleido.

Pralaimėjusiems Joelas Embiidas surinko 32 taškus ir atkovojo devynis kamuolius, komandai tai yra trečia nesėkmė iš eilės.

Bruklino lubas vertėsi be Jameso Hardeno, LaMarcuso Aldridge’o, DeAndre’o Bembry, Bruce’o Browno, Paulo Millsapo, Jevono Carterio ir Jameso Johnsono.

Antrajame kėlinyje „Nets“ vienu metu pirmavo 20 taškų persvara.

„76ers“: Joelas Embiidas 32 (9 atk. kam.), Sethas Curry 29, Shake’as Miltonas 13, Tobias Harrisas 11.

„Nets“: Kevinas Durantas 34 (11 atk. kam.), Blake’as Griffinas ir Nicas Claxtonas po 17, Patty Millsas 14, Camas Thomasas 11.