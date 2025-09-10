Ketvirtfinalis: Vokietija – Slovėnija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Aštuntfinalyje vokiečiai pranoko portugalus, o slovėnai – italus.
Pirmajame kėlinyje prabėgus kiek daugiau nei 5 minutėms vokiečiai dar pirmavo (15:11), bet slovėnų spurtas 11:2 leido išsiveržti į priekį – 22:17. Maža to, Slovėnijos rinktinė ir kėlinį baigė 7 taškais be atsako ir susikrovė dviženklį pranašumą – 32:21.
Antrąjį ketvirtį vokiečiai pradėjo sėkmingai ir per 4 minutes gerokai sumažino savo atsilikimą – 29:34. Nors slovėnai atsakė sėkminga ataka (36:29), vokiečiai pelnė dar 5 taškus – 34:36. Likus rungtyniauti kiek daugiau nei 3 minutes Vokietija jau lygino rezultatą – 39:39. Vis dėlto Slovėnija atsilaikė ir sugebėjo atitrūkti 6 taškais, kurie buvo jų atsargoje ir sužaidus pusę susitikimo – 51:45.
