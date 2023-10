Kemzūra apie mačą Liublianoje: „Kiekvieno žaidėjo indėlis bus labai svarbus“

Jei Vilkams pavyko atsidaryti taškų sąskaitą turnyre, tai tituluočiausias slovėnų klubas šį sezoną pergalės europiniame turnyre skonio dar nepajuto ir pralaimėjo visas ketverias žaistas rungtynes.

Nepaisant to, „Wolves“ vyr. treneris Kęstutis Kemzūra neabejojo, kad antradienio vakarą aikštės šeimininkai bus kupini noro siekti palankaus rezultato.

„Kiekvienos rungtynės svarbios, nežiūrint į tai, kad jie yra dar be pergalių. Manau, kad jie bus dar alkanesni prieš savus žiūrovus. Ir jie turi netekčių, ir mes turim netekčių. Manau, kad yra normalu, jog prieš kiekvienas rungtynes yra kažkoks tai jaudulys. Jei to nejausčiau, reikėtų mesti šitą darbą“, - prieš rungtynes kalbėjo „Wolves“ strategas.

„Cedevita Olimpija“ yra į puolimą orientuota, greitą krepšinį žaidžianti komanda. Kokios yra svarbiausios užduotys siekiant sustabdyti šią komandą?

Svarbiausia ir yra neleisti jiems bėgti į greitą puolimą, kontroliuoti žaidimo tempą. Turi patyrusius gynėjus Prepeličių, Blažičių ir bėgančius jaunus žaidėjus, tai negalime klysti. Turime atlikti gerus, paruoštus metimus, kad jiems būtų kuo sudėtingiau bėgti į priekį ir kontroliuoti tą tempą.

Klemenas Prepeličius laiko visą varžovų komandos žaidimą savo rankose. Kiek galvos skausmo kelia šis neseniai prie varžovų komandos neseniai prisijungęs krepšininkas?

Kai žaidėjas laiko visas gijas savo rankose, tai kelia galvos skausmą. Žinoma, tai patyręs žaidėjas, labai daug ir sėkmingai sukuria progų. Vidurkis – 12 ar 11 perdavimų, didžiuliai skaičiai. Be to, pats irgi susikuria ir daug varžovai prasižengia. Tai viena iš rungtynių plano dalių bus jį limituoti. Nuo to priklausys mūsų sėkmė.

Kiek užduotis palengvina Justino Cobbso netektis varžovų gretose?

Palengvina tai, kad jie prarado vieną iš pagrindinių įžaidėjų, jų rotacija sutrumpėja. Bet, kaip aš sakau, kada kažkas susitraumuoja, atsiranda šansas kitiems. Panašiai ir mūsų komandoje. Mes irgi turim savo netekčių.

Kiek svarbus bus „Wolves“ komandos aukštaūgių indėlis rungtynėse, žinant, kad varžovų stiprybė nėra priekinėje linijoje?

Kiekvieno žaidėjo indėlis bus labai svarbus. Ir aukštaūgių – kiek mūsų aukštaūgiai padės prie pikenrolų gynybos, kaip jie gerai judės ir spės grįžti atgal. Tiek puolime – kiek mes nusiimsime kamuolių ir kaip mes sugebėsime dominuoti.

„Wolves“ rungtynės išvykoje su Liublianos „Cedevita Olimpija“ bus žaidžiamos antradienį, spalio 31 d.